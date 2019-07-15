Вице-премьер правительства России Виталий Мутко прибыл в Иркутскую область
Сегодня он вместе с губернатором региона Сергеем Левченко находятся в Братске, где посетят санаторий «Братское взморье». Там размещён пункт долговременного пребывания для пострадавших от паводка, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
После этого Мутко отправится в наиболее пострадавший от наводнения Тулун, где запланировано посещения ряда социальных объектов, многоквартирных домов, пунктов долговременного пребывания, а также осмотр котельной, моста через реку Ия, водозабора.
Вечером Виталий Мутко и Сергей Левченко проведут заседание оперативного штаба по ликвидации последствий наводнения в пострадавших от стихийного бедствия районах.
Как сообщал «Байкал-Daily», Мутко уже посещал Иркутскую область в связи с паводками, прежний его визит был 4 июля.
Виталий Мутко вновь прилетел в Иркутскую область
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