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Мэр пострадавшего от паводка района Иркутской области ушёл в отставку

Мэр пострадавшего от паводка района Иркутской области ушёл в отставку
Власть, 
Ранее на Сергея Худоногова возбудили уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями

Дума Нижнеудинского района Иркутской области приняла отставку мэра Сергея Худоногова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя думы Валерия Заречного.

В конце прошлой недели в отношении Сергея Худоногова Следственный комитет возбудил уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. Во время паводка коммунальные службы в первую очередь ликвидировали последствия на участке мэра. Происходящее сняли на видео «ЖКХ спасает его дом, когда люди тонут. Полная ограда народу», - комментировал очевидец.

- По версии следствия, 2 июля 2019 года Худоногов, используя свое служебное положение, при помощи специалистов и техники муниципального учреждения «Обслуживание социальной сферы Нижнеудинского района» организовал работы по ликвидации последствий паводка на своём участке, - сообщили в СУ СКР по Иркутской области.

Вице-премьер, глава правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталий Мутко ранее потребовал снять полномочия мэра с Худоногова.

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