Андрей Капитонов назначен на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей Иркутской области
Указ об этом подписал губернатор Сергей Левченко, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
Кандидатура Андрея Капитонова согласована уполномоченным при президенте России по защите прав предпринимателей Борисом Титовым.
Андрей Капитонов родился в 1964 году в Ангарске. В 1987 году окончил Иркутский политехнический институт по специальности «промышленное и гражданское строительство», в 1999 году – Иркутскую государственную экономическую академию по специальности «финансы и кредит», в 2009 году – Сибирскую академию государственной службы в Новосибирске по специальности «государственное и муниципальное управление».
Трудовую деятельность начал в 1988 году художником-конструктором отдела проектирования областного научно-производственного объединения «Дизайн-центр». С 1996 по 2002 годы работал заместителем генерального директора ОАО «Каравай». С 2002 по 2005 годы занимал должность вице-мэра Ангарского муниципального образования. С 2005 по 2010 годы был мэром Ангарского муниципального образования. С 2010 по 2015 годы, а также с 2016 по 2019 годы работал заместителем генерального директора ОАО «Каравай».
С 2015 по 2016 год занимал должность министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.
Пост бизнес-омбудсмена Иркутской области был вакантен больше года. Предыдущий уполномоченный Алексей Москаленко покинул должность досрочно в апреле 2018 года.
Бизнес-омбудсменом Иркутской области назначен бывший министр
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