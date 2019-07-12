Прокуратура выявила множество нарушений в работе отделов соцзащиты
Прокуратура Бурятии выявила нарушения в работе отделов соцзащиты. Нарушения касаются предоставления мер социальной поддержки инвалидам и государственных услуг по признанию граждан нуждающимися в социальном обслуживании.
Установлено, что в Бичурском, Джидинском и Иволгинском районах при назначении инвалидам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а также компенсаций страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств с инвалидов истребовались документы, которые не предусмотрены законом.
Управлением социальной защиты населения по Улан-Удэ при назначении и выплате денежной компенсации на воспитание и обучение ребёнка-инвалида незаконно истребовались документы, подлежащие получению в порядке межведомственного взаимодействия.
Руководителям учреждений этих районов внесены 5 представлений, которые находятся на рассмотрении.
Прокурорского вмешательства потребовали случаи нарушения отделами социальной защиты населения прав инвалидов при предоставлении им социальных услуг на дому.
К примеру, в Баунтовском, Заиграевском, Кижингинском, Селенгинском районах нарушались сроки признания граждан нуждающимися в социальном обслуживании на дому. В Прибайкальском районе у инвалида при предоставлении государственной услуги в отсутствие законных оснований изъят паспорт.
По данным фактам внесено 5 представлений, 2 лица привлечены к дисциплинарной ответственности, 3 представления находятся на рассмотрении, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
В Бурятии представители соцзащиты требовали ненужные документы
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