Новый министр здравоохранения Забайкальского края Валерий Кожевников провёл первое совещание с главными врачами краевых и центральных районных больниц по видеосвязи
Участникам также была представлена новая команда заместителей министра во главе с первым замом Антоном Краснояровым. На повестке дня стояли организационные вопросы: кредиторской задолженности, первичной медико-санитарной помощи, диспансеризации населения и другие, сообщает пресс-служба минздрава Забайкальского края.
Министр сообщил, что в планах до конца года побывать во всех центральных районных больницах края.
- Мы открыты для всех структур. Наши совещания по актуальным вопросам будут проходить в открытом формате. В целом, повторюсь ещё раз, что радикальных решений на этом этапе не будет. Хочу ещё отметить, что рад работать со всеми главными врачами. Проблемы районных больниц необходимо решать как в индивидуальном, так и в комплексном порядках. Задача – сделать все возможное, чтобы долгов стало меньше. До конца года постараюсь посетить каждую ЦРБ и встретиться с коллективами. Сегодня жду предложения по дальнейшей работе от всех организаторов здравоохранения, - сказал Валерий Кожевников.
Как сообщал «Байкал-Daily», Валерий Кожевников, 15 лет возглавлявший минздрав Бурятии, был назначен главой минздрава Забайкальского края 8 июля.
Валерий Кожевников посетит все районные больницы Забайкалья
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