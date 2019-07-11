11 Июля

10 Июля

Популярное

Валерий Кожевников посетит все районные больницы Забайкалья

Валерий Кожевников посетит все районные больницы Забайкалья
Власть, 
Новый министр здравоохранения Забайкальского края Валерий Кожевников провёл первое совещание с главными врачами краевых и центральных районных больниц по видеосвязи

Участникам также была представлена новая команда заместителей министра во главе с первым замом Антоном Краснояровым. На повестке дня стояли организационные вопросы: кредиторской задолженности, первичной медико-санитарной помощи, диспансеризации населения и другие, сообщает пресс-служба минздрава Забайкальского края.

Министр сообщил, что в планах до конца года побывать во всех центральных районных больницах края.

- Мы открыты для всех структур. Наши совещания по актуальным вопросам будут проходить в открытом формате. В целом, повторюсь ещё раз, что радикальных решений на этом этапе не будет. Хочу ещё отметить, что рад работать со всеми главными врачами. Проблемы районных больниц необходимо решать как в индивидуальном, так и в комплексном порядках. Задача – сделать все возможное, чтобы долгов стало меньше. До конца года постараюсь посетить каждую ЦРБ и встретиться с коллективами. Сегодня жду предложения по дальнейшей работе от всех организаторов здравоохранения, - сказал Валерий Кожевников.

Как сообщал «Байкал-Daily», Валерий Кожевников, 15 лет возглавлявший минздрав Бурятии, был назначен главой минздрава Забайкальского края 8 июля.

больница
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

27-летняя девушка стала замминистра ЖХК Забайкалья
27-летняя девушка стала замминистра ЖХК Забайкалья
Власть, 11.07.2019
Прежде она трудилась в Забайкальской топливно-энергетической компании
Помощники депутатов Хурала Бурятии получали зарплату за отдых за границей
Помощники депутатов Хурала Бурятии получали зарплату за отдых за границей
Власть, 11.07.2019
Депутатов Народного Хурала Бурятии уличили в коррупционных нарушениях
Галсан Дареев возглавил БГСХА
Галсан Дареев возглавил БГСХА
Власть, 11.07.2019
Вышедший из КПРФ Галсан Дареев обещает восстановить имидж БГСХА
В Улан-Удэ появился шестой претендент на кресло мэра
В Улан-Удэ появился шестой претендент на кресло мэра
Власть, 10.07.2019
А Бато Багдаев стал первым зарегистрированным кандидатом на выборах мэра
Прокуратура проверит планы по массовой вырубке леса в Иркутске
Прокуратура проверит планы по массовой вырубке леса в Иркутске
Власть, 10.07.2019
Как сообщал «Байкал-Daily», в Иркутске появилась угроза исчезновения леса в микрорайонах Университетский, Первомайский и Юбилейный
В Бурятии представили нового председателя Арбитражного суда
В Бурятии представили нового председателя Арбитражного суда
Власть, 10.07.2019
Новый председатель Арбитражного суда Бурятии обещал «продолжить традиции по высокому качеству отправления правосудия»
Мэра Гусиноозёрска могут отправить в отставку
Мэра Гусиноозёрска могут отправить в отставку
Власть, 10.07.2019
Прокуратура выявила антикоррупционное нарушение, которое грозит отставкой мэру Гусиноозёрска
Прокуратура Бурятии внесла представление за схему развлечений Улан-Удэ
Прокуратура Бурятии внесла представление за схему развлечений Улан-Удэ
Власть, 10.07.2019
Прокуратура внесла представление за схемы объектов развлечения и отдыха
Администрация Ангарска станет ответчиком в деле о нарушении антимонопольного законодательства
Администрация Ангарска станет ответчиком в деле о нарушении антимонопольного законодательства
Власть, 09.07.2019
УФАС установило признаки нарушений при заключении контракта на строительство школы
Глава Бурятии вошёл в тройку самых медийных губернаторов Дальнего Востока
Глава Бурятии вошёл в тройку самых медийных губернаторов Дальнего Востока
Власть, 09.07.2019
За июнь об Алексее Цыденове в СМИ появилось 2914 сообщений
Иркутские коммунисты выразили протест против ареста министра лесного комплекса
Иркутские коммунисты выразили протест против ареста министра лесного комплекса
Власть, 09.07.2019
Коммунисты требуют беспристрастного расследования
На Валерия Кожевникова в Забайкалье возлагают особые надежды
На Валерия Кожевникова в Забайкалье возлагают особые надежды
Власть, 09.07.2019
Бывший министр здравоохранения Бурятии провёл первую планёрку в новой должности в Забайкальском крае
Чиновники минсоцзащиты Бурятии попались на плохой работе
Чиновники минсоцзащиты Бурятии попались на плохой работе
Власть, 09.07.2019
Прокуратура сообщила о нарушениях в деятельности министерства соцзащиты населения Бурятии

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^