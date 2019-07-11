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27-летняя девушка стала замминистра ЖХК Забайкалья

27-летняя девушка стала замминистра ЖХК Забайкалья
Власть,  Фото:pixabay.com
Прежде она трудилась в Забайкальской топливно-энергетической компании

27-летняя заместитель гендиректора Забайкальской топливно-энергетической компании по экономике и финансам Алёна Невидимова назначена заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровитизации и связи Забайкальского края. Об этом сообщает ИА «Чита.Ру».

Невидимова была участницей кадрового проекта «Забайкальский призыв», говорится в сообщении правительства края.

В пресс-службе минтерразвития ИА «Чита.Ру» смогли уточнить лишь её дату рождения — 15 сентября 1991 года — и прошлое место работы — «ЗабТЭК».

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