Прежде она трудилась в Забайкальской топливно-энергетической компании
27-летняя заместитель гендиректора Забайкальской топливно-энергетической компании по экономике и финансам Алёна Невидимова назначена заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровитизации и связи Забайкальского края. Об этом сообщает ИА «Чита.Ру».
Невидимова была участницей кадрового проекта «Забайкальский призыв», говорится в сообщении правительства края.
В пресс-службе минтерразвития ИА «Чита.Ру» смогли уточнить лишь её дату рождения — 15 сентября 1991 года — и прошлое место работы — «ЗабТЭК».
27-летняя девушка стала замминистра ЖХК Забайкалья
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