Галсан Дареев возглавил БГСХА

Вышедший из КПРФ Галсан Дареев обещает восстановить имидж БГСХА
С 10 июля вступил в должность временно исполняющего обязанности ректора Бурятской ГСХА имени В.Р. Филиппова кандидат экономических наук, доцент Галсан Дареев.
Соответствующий приказ подписала заместитель министра сельского хозяйства России Ольга Гатагова, сообщили в пресс-службе БГСХА.
Прежде Галсан Дареев возглавлял кафедру «Экономика и организация агропромышленного комплекса» экономического факультета БГСХА. О грядущем назначении Дареева на пост ректора стало известно в апреле: тогда аттестационная комиссия министерства сельского хозяйства России признала кандидата прошедшим аттестацию и рекомендовала на должность руководителя академии.
- В качестве основных направлений предстоящей работы по развитию вуза Галсан Дареев определил следующие: модернизация управления и образовательной деятельности; совершенствование научно-инновационной деятельности; реорганизация хозяйственной деятельности академии; восстановление её имиджа, - сообщили в БГСХА.
Галсан Дареев также депутат Народного Хурала Бурятии. Вскоре после того, как понятно, что он будет следующим ректором, Дареев объявил о выходе из рядов КПРФ. Комментируя решение, заявил, что образование должно быть вне политики. При этом в Хурал Дареев прошёл по партийному списку коммунистов. Галсан Дареев заявил, что не намерен отказываться от депутатского мандата.
Безвластие в БГСХА длится уже шесть лет, с тех пор, как прежний руководитель Александр Попов в 2013 году стал депутатом и возглавил аграрный комитет Народного Хурала. Было несколько попыток выбора нового ректора, но все они провалились. В том числе не смог получить должность Иван Калашников, занимавший всё это время кресло ректора с приставкой «и.о».
Справка:
Галсан Дареев – кандидат экономических наук, доцент. Родился 16 июня 1975 года в Якутске. В 1992 году окончил среднюю общеобразовательную школу №19 в Улан-Удэ.
В 1997 окончил Новосибирский государственный университет по специальности «Математические методы и исследование операций в экономике», квалификация «экономист-математик». В 2002 году в Байкальском университете экономики и права (Иркутск) защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук.
Во время учебы в аспирантуре с 1998 года работал по совместительству научным сотрудником отдела науки Бурятской государственной сельскохозяйственной академии; c 1999 г. - старшим преподавателем кафедры менеджмента и права БГСХА. В 2005 году назначен заведующим кафедрой «Экономика и организация АПК». Являлся заместителем декана по науке экономического факультета БГСХА.
Проходил стажировки в ведущих российских вузах и научных институтах, а также стажировался и вёл научно-преподавательскую деятельность за рубежом (Университет Хельсинки, Финляндия, 2002 г., Шведский университет сельскохозяйственных наук, Уппсала, Швеция, 2002 г., Колорадский государственный университет, Форт Коллинз, США, 2003 г., Университет Удине, Италия, 2006 г., Университет природных ресурсов и естественных наук, Вена, Австрия, 2006 г., Варшавский университет естественных наук, Польша, 2011 г., Монгольский государственный сельскохозяйственный университет, Улан-Батор, 2013 г., Университет Хойенхайм, Штутгарт, Германия, 2016 г.)
Являлся соруководителем и участником разработки концепции экономического роста в агропромышленном комплексе Республики Бурятия на 2004-2007 гг., целевой программы «Развитие АПК и сельских территорий Республики Бурятия», внёс множество поправок в стратегию социально-экономического развития Республики Бурятия на период до 2035 г., был руководителем многих хоздоговорных работ с сельскохозяйственными организациями республики.
Галсан Дареев возглавил БГСХА
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