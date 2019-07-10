Госдума приняла «Дальневосточный гектар» для Бурятии и Забайкалья

Закон прошёл третье чтение

Государственная Дума приняла в третьем чтении правительственный закон о распространении программы «Дальневосточный гектар» на Республику Бурятия и Забайкальский край.



В соответствии с новым законом предоставление земельных участков будет проходить в три этапа:

- с 1 августа 2019 года – право подать заявление на земельный участок на территории своего региона получат жители, зарегистрированные в этом регионе;

- с 1 февраля 2020 года – право подать заявление на земельный участок в Забайкалье и Бурятии будет предоставлено жителям всех регионов Дальнего Востока;

- с 1 августа 2020 года – «дальневосточные гектары» Республики Бурятия и Забайкальского края станут доступны всем россиянам, а также участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.



«Жители Забайкалья и Бурятии первые получат приоритетное право взять землю, которую они любят и знают, где жили их предки. Первые полгода «гектары» на территории новых субъектов Дальневосточного федерального округа будут доступны только местным жителям. Уже сегодня они могут изучить, какие земли будут доступны по программе «Дальневосточный гектар» на территории своих регионов – надо лишь зайти на сайт НаДальнийВосток.РФ с помощью учетной записи Госуслуг», – прокомментировал генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Сергей Ховрат.



Как ранее отмечал Председатель Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев, одной из существенных норм документа является сохранение заповедных земель, которые находятся вокруг Байкала. «Хочу обратить внимание, что в отличие от реализации программы «Дальневосточный гектар» в других регионах, здесь реализация закона касается в том числе центральной экологической зоны Байкала. В этой связи были внесены поправки, которые очень важны для сохранения Байкала. После принятия этого законопроекта любые изменения любых охранных зон Байкала должны будут проходить публичные обсуждения по процедуре, которую проходят любые законопроекты и нормативно-правовые акты Правительства, то есть через систему regulation.gov.ru. Всего поступило три поправки, все они рекомендуются к принятию», – пояснил председатель Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.



Напомним, в настоящее время программа «Дальневосточный гектар» предоставляет каждому гражданину России, а также участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, право на безвозмездное получение земельного участка площадью до одного гектара на территории девяти субъектов Дальнего Востока. Оформление «дальневосточного гектара» проводится бесплатно, через Интернет с помощью Федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ». Закон предполагает свободу выбора земельных участков и видов использования земли: к примеру, можно взять участок площадью в 10 соток для обустройства дачи или строительства индивидуального жилого дома, ведения своего хозяйства, а можно и 10 гектаров, подав коллективное заявление, для фермерского или рекреационного проекта.



По состоянию на середину июня 2019 года в программе «Дальневосточный гектар» принимает участие более 76 тысяч россиян. С ними заключено более 52,6 тысяч договоров, по ещё 5,5 тысячам заявлений уполномоченные органы приняли положительное решение о предоставлении земли и запущен процесс подготовки и подписания договора. Об этом сообщает пресс-служба Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

