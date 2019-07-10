Прокуратура внесла представление за схемы объектов развлечения и отдыха
Прокуратура Бурятии провела проверку и выявила отсутствие нормативных правовых актов, регулирующих размещение в городе объектов развлечения и отдыха.
- Проверка прокуратуры Бурятии показала, что администрация Улан-Удэ, вопреки федеральному закону «Об общих принципах организации местного самоуправления» и правилам благоустройства территорий города, не утвердила схему размещения объектов развлечения и отдыха на территории города и порядок разработки такой схемы, - сообщает пресс-службы прокуратуры.
Для устранения выявленных нарушений прокуратура республики внесла представление и.о. руководителя администрации Улан-Удэ Игорю Шутенкову.
- Акт реагирования находится на рассмотрении, - сообщает прокуратура.
Игорь Шутенков получил представление прокуратуры
Власть, Фото:
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