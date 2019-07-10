Игорь Шутенков получил представление прокуратуры

Прокуратура внесла представление за схемы объектов развлечения и отдыха



Прокуратура Бурятии провела проверку и выявила отсутствие нормативных правовых актов, регулирующих размещение в городе объектов развлечения и отдыха.



- Проверка прокуратуры Бурятии показала, что администрация Улан-Удэ, вопреки федеральному закону «Об общих принципах организации местного самоуправления» и правилам благоустройства территорий города, не утвердила схему размещения объектов развлечения и отдыха на территории города и порядок разработки такой схемы, - сообщает пресс-службы прокуратуры.



Для устранения выявленных нарушений прокуратура республики внесла представление и.о. руководителя администрации Улан-Удэ Игорю Шутенкову.



- Акт реагирования находится на рассмотрении, - сообщает прокуратура.



