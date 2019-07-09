За июнь об Алексее Цыденове в СМИ появилось 2914 сообщений
Глава Бурятии Алексей Цыденов улучшил свои позиции в июньском медиарейтинге губернаторов России. Об этом сообщила исследовательская компания «Медиалогия».
Алексей Цыденов по данным за июнь вошёл в тройку самых медийных губернаторов Дальнего Востока. В первом летнем месяце о главе Бурятии в СМИ упомянули 2914 раз. МедиаИндекс губернатора за месяц повысился до 24040,1, что позволило Цыденову подняться на 29-ю строчку в общем медиарейтинге всех глав регионов России.
Больше всего глава Бурятии упоминался в связи с авиакатастрофой, которая случилась 27 июня в Нижнеангарске Северо-Байкальского района. Как сообщал «Байкал-Daily», Алексей Цыденов пообещал помощь пострадавшим в авиакатастрофе. Размер материальной помощи будет зависеть от степени тяжести.
В майском медиарейтинге Алексей Цыденов был на 42-м месте среди всех губернаторов страны и на пятом месте среди глав регионов ДФО.
Тогда в СМИ о Цыденове написали 2029 сообщений, его МедиаИндекс составлял 13,981,2.
Сейчас впереди главы Бурятии в регионах ДФО - глава Республики Саха Айсен Николаев и губернатор Приморья Олег Кожемяко.
Глава Бурятии вошёл в тройку самых медийных губернаторов Дальнего Востока
Власть, Фото:
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