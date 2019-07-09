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Иркутские коммунисты выразили протест против ареста министра лесного комплекса

Иркутские коммунисты выразили протест против ареста министра лесного комплекса
Власть, 
Коммунисты требуют беспристрастного расследования

Бюро Иркутского ОК КПРФ выразило протест против ареста министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверды. Как сообщал «Байкал-Daily», министр был задержан в начале июня в Москве. Ему инкриминируется превышение должностных полномочий в отношении санитарно-оздоровительных мероприятий в заказнике «Туколонь».

Ранее за арестованного министра вступилась общественность и учёные.

«Хорошо известно, что энергичная профессиональная деятельность С.В. Шеверды направлена на пресечение незаконных рубок лесных массивов, благодаря чему почти наполовину снизился уровень нелегального лесного бизнеса и консолидированный бюджет области стал наполняться возрастающей величиной налогов от лесной отрасли региона: с 3 млрд рублей в 2015 году до 10,3 млрд рублей в 2018 году, то есть увеличился в 3,4 раза», - говорится в обращении коммунистов.

В заявлении отмечается, что обоснованность и законность санитарных рубок в «Туколони» подтверждены проверками ФБУ «Рослесозащита» и решением Арбитражного суда Иркутской области, а также независимыми общественными организациями с привлечением экспертов.


«Вместе с тем, по смыслу принятого решения правоохранительные органы игнорируют необходимость предотвращения эпидемии заражения леса стволовыми вредителями. На этом основании бюро Иркутского ОК КПРФ поддерживает обращения губернатора Иркутской области С.Г. Левченко, учёных, общественности против выбранной меры пресечения в отношении С.В. Шеверды, требует беспристрастного расследования его деятельности и оценки действий правоохранительных органов», - говорится в заявлении. 
арест
 
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