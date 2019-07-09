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Администрация Ангарска станет ответчиком в деле о нарушении антимонопольного законодательства

Администрация Ангарска станет ответчиком в деле о нарушении антимонопольного законодательства
Власть,  Фото:пресс-служба Правительства Иркутской области
УФАС установило признаки нарушений при заключении контракта на строительство школы

Управление Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области направило в управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области письмо о назначении дела о нарушении антимонопольного законодательства. Ответчиками дела определены администрация Ангарского городского округа и ЗАО «Стройкомплекс».

Как сообщает пресс-служба Правительства региона, в декабре 2018 года состоялось заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в регионе. На повестку заседания были вынесены результаты проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера мэра Ангарского городского округа Сергея Петрова. По поручению Губернатора Иркутской области Сергея Левченко информация, полученная в рамках проверки, была направлена в Иркутское УФАС России.

Иркутское УФАС России по обстоятельствам, изложенным в информации, провело антимонопольное расследование. Установлены признаки нарушений антимонопольного законодательства при заключении контракта на строительство общеобразовательной школы на 33 класса с плавательным бассейном и пристроенным объёмом клубного блока в 7-ом «А» микрорайоне Ангарска. Начальная (максимальная цена) контракта 868,7 млн рублей.
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