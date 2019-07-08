В нём может принять участие любой желающий
Стартовал новый этап кадрового проекта «Забайкальского призыва» по подбору кандидатуры на должность заместителя министра природных ресурсов Забайкальского края.
Регистрация участников началась 8 июля и продлится до 10 июля. За это время любой желающий может подать заявку и заполнить онлайн-анкету. Параллельно будет вестись дистанционный отбор кандидатов по результатам онлайн-тестирования. Очный тур с проведением собеседования и интервью по компетенциям запланирован на 12 июля.
Кадровый проект «Забайкальский призыв» стартовал 26 декабря 2018 года. Его цель – привлечь профессиональные кадры в управление регионом и образовать эффективную команду. По результатам реализации проекта уже состоялся ряд назначений, в том числе на должности министра сельского хозяйства края и его заместителя.
В Забайкалье объявлен открытый конкурс на должность замминистра
Власть, Фото:
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