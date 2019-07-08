Мутко требует уволить мэра в Иркутской области, спасавшего своё имущество при наводнении

Вице-премьер Виталий Мутко потребовал отстранить от исполнения обязанностей мэра пострадавшего от подтопления Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова, сообщает РИА Новости.
Вице-премьера возмутило, что в Сети появилось видео о том, что Худоногов во время паводка привлёк для уборки участка коммунальную технику. На эту тему телеканал НТВ снял сюжет.
- ЖКХ спасает его дом, когда люди тонут. Полная ограда народу, - комментирует автор видео.
Сергей Худоногов убедил съёмочную группу, что по этому адресу, где заметили технику, действительно, у него есть участок. Но там не коттедж с бассейном, который, по словам местных жителей вычищали, а скромная баня.
- К сожалению, никогда не имел усадьбы, живу в многоквартирном доме и не знаю, кто это мог придумать, - признался Сергей Худоногов и перекрестился перед телезрителями.
Прокурорская проверка выяснит, злоупотребил ли должностными полномочиями чиновник.
Как сообщал «Байкал-Daily», 4 июля Виталий Мутко осматривал в Иркутской области затопленные районы.
25 июня в соседнем регион случилось наводнение, разрушившее дома и дороги. Под воду ушло 3,5 тысячи жилых домов. Накануне сообщалось, что 30 человек, которые считались пропавшими без вести, удалось найти живыми. Погибло 22 человека.