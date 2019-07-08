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Наговицын: Электронные трудовые книжки введут с 2021 года

Наговицын: Электронные трудовые книжки введут с 2021 года
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Новая система с переводом населения на электронные трудовые книжки должна заработать с 1 января 2021 года

Об этом сообщил экс-глава Бурятии, ныне член Совета Федерации Вячеслав Наговицын.

- На заседании правительства РФ накануне рассматривали вопрос перехода на электронные трудовые книжки. Договорились, что новая система должна заработать с 1.01.2021 года. Остаток 2019 года и весь 2020 год будут переходным периодом, когда информация с бумажных носителей будет переводиться в электронный вид. Причем работающие граждане смогут, написав заявление, сохранить за собой право на ведение их трудовой книжки, как и было раньше, в привычном для них виде (на бумажной основе), - сообщил Наговицын.

Граждане, чья трудовая деятельность начнётся после 2021 года, будут иметь право только на электронную трудовую книжку.


трудовые книжки
 
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