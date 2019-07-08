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В Бурятии экс-замначальника с ВСЖД осуждён за взятку

В Бурятии экс-замначальника с ВСЖД осуждён за взятку
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Бурятские железнодорожники организовали ремонт для другой организации

В Бурятии за получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере осуждён бывший заместитель начальника одного из подразделений Восточно-Сибирской железной дороги.

Осуждённый вместе с начальником и подчинённым за 250 тысяч рублей организовали неофициальный ремонт деталей железнодорожного подвижного состава по просьбе руководителя сторонней организации.

- На стадии предварительного следствия подсудимый заключил досудебное соглашение, полностью согласившись с предъявленным обвинением. В этой связи уголовное дело было выделено в отдельное производство и рассмотрено судом в особом порядке, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Мужчина признан виновным. Суд назначил ему 5 лет 6 месяцев условно с испытательным сроком 4 года, со штрафом в двукратном размере суммы взятки.

Кроме того, решением суда осуждённому запрещено занимать руководящие должности в структуре ОАО «РЖД» сроком на 5 лет.

Приговор в законную силу не вступил.

взятка ВСЖД
 
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