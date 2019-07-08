В Бурятии экс-замначальника с ВСЖД осуждён за взятку

Бурятские железнодорожники организовали ремонт для другой организации



В Бурятии за получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере осуждён бывший заместитель начальника одного из подразделений Восточно-Сибирской железной дороги.



Осуждённый вместе с начальником и подчинённым за 250 тысяч рублей организовали неофициальный ремонт деталей железнодорожного подвижного состава по просьбе руководителя сторонней организации.



- На стадии предварительного следствия подсудимый заключил досудебное соглашение, полностью согласившись с предъявленным обвинением. В этой связи уголовное дело было выделено в отдельное производство и рассмотрено судом в особом порядке, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



Мужчина признан виновным. Суд назначил ему 5 лет 6 месяцев условно с испытательным сроком 4 года, со штрафом в двукратном размере суммы взятки.



Кроме того, решением суда осуждённому запрещено занимать руководящие должности в структуре ОАО «РЖД» сроком на 5 лет.



Приговор в законную силу не вступил.



