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Глава Бурятии планирует договориться с РЖД о компенсациях

Глава Бурятии планирует договориться с РЖД о компенсациях
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Алексей Цыденов дал поручения по инфраструктуре северного района Бурятии

Глава Бурятии Алексей Цыденов по итогам поездки в северные районы дал ряд поручений, которые касаются инфраструктуры города Северобайкальск и Северо-Байкальского района. В городе республиканского подчинения Северобайкальск Алексей Цыденов проинспектировал состояние центральной котельной, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

- Смотрели вопрос погашения задолженности по платежам прошлого года, касающиеся отопительного периода. Это то, что не вошло в тариф сверхнормативный расход в связи с высоким износом инфраструктуры и то, что нужно дополнительно компенсировать, - отметил глава Бурятии.




Также Алексей Цыденов рассказал о решении другой инфраструктурной проблемы – на севере республики нет своих асфальтобетонных заводов, что сказывается на качестве ремонтируемых дорог.

- Сейчас есть два варианта. Либо договоримся с РЖД о компенсационных платежах по использованию дорог общего пользования при строительстве дорог на путях. Либо будем заключать долгосрочные договора, чтобы подрядчики могли сами этот завод поставить, - сказал Алексей Цыденов.




В рамках сотрудничества с ОАО «РЖД» планируется решить вопрос ремонта путепровода в Северобайкальске.

- Он единственный, по которому, в том числе идёт грузовой автотранспорт, задействованный для строительства второго Дабанского тоннеля и железнодорожных работ. Соответственно, тяжеловесы воздействуют разрушающе на дорогу, а путепровод единственный, который есть в городе. Если он закроется, то всё движение автомобильное прервётся. Будем также решать вопрос с РЖД по компенсационным платежам, - сообщил глава.

В 2018-2021 гг. на автомобильную дорогу регионального значения Северобайкальск- Новый Уоян- Таксимо планируется направить 316, 5 млн руб. На содержание автодорог в Муйском и Северо-Байкальском районе планируется направить 109, 5 млн руб. до 2021 года.

Глава Бурятии добавил, что необходимо скорректировать сметные нормативы, которые используются в районе при проектировании строительных работ.

- На сегодня они заниженные, поэтому подрядчики по таким сметам не выходят на работу. Был конкурс на выбор подрядчика на строительство общежития в городе Северобайкальск, не было участников из-за заниженных расценок, - отметил Алексей Цыденов.




Также глава республики поручить проработать вопрос строительства амбулатории в микрорайоне Заречный города Северобайкальск, где в данный момент нет ни ФАПа, ни амбулатории.

С июля 2019 года начинаются работы по капитальному ремонту участковой больницы п. Новый Уоян. Общая сумма ремонтных работ составляет 23,8 млн руб.

Как сообщал «Байкал-Daily», 4 июля в Северобайкальске прошли праздничные торжества, посвящённые 45-летию с начала строительства Байкало-Амурской магистрали. 




глава Бурятии Алексей Цыденов правительство республики
 
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