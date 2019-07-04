Глава Бурятии: «Мы даже не представляли, какие возможности у нас появятся»

Алексей Цыденов выступил на расширенной коллегии минвостокразвития



В среду, 3 июля, глава Бурятии Алексей Цыденов выступил на итоговом заседании коллегии министерства России по развитию Дальнего Востока и Арктики под председательством министра Александра Козлова. Алексей Цыденов рассказал об этапах интеграции Бурятии в экономическое пространство Дальнего Востока. В частности, глава сообщил о заработавших мерах социальной поддержки населения, создании территории опережающего развития, а также о мероприятиях в рамках единой дальневосточной субсидии, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



Кроме того, министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики и глава Бурятии обсудили создание центра ядерной медицины в Бурятии.



- В первую очередь хотел бы выразить слова благодарности президенту и правительству Российской Федерации за принятое решение о включении Бурятии в состав Дальневосточного федерального округа. Мы с большим энтузиазмом приняли это решение, ведь для нас открылись многочисленные меры поддержки и преференции, которые на сегодня уже доказали свою эффективность. Наша задача – воспользоваться всеми открывающимися возможностями, - заявил Алексей Цыденов.



Ипотека под 2%



К концу 2019 года жители регионов Дальневосточного федерального округа смогут оформить первые ипотечные договоры с льготной ставкой под 2%. На льготную ипотеку минвостокразвития России предусмотрено 15 млрд рублей.



- Мы разработали механизм предоставления льготной ипотеки в 2% на покупку, строительство и ремонт жилья, как квартир, так и домов. Кредит будет выдаваться сроком до 20 лет, без первоначального взноса. Планируем, что первый кредит выдадим до декабря этого года. Предполагается, что первыми пользователями «дальневосточной ипотеки» станут такие категории граждан, как участники программы «Дальневосточный гектар» и молодые семьи, в которых возраст одного из супругов не достиг 35 лет. Максимальный размер займа составит 4 млн рублей, - заявил Александр Козлов.



В Бурятии уже заработали «дальневосточные» социальные меры поддержки семей с детьми. За первую половину 2019 года единовременные выплаты в связи с рождением первого ребенка назначены 631 семье. Ещё 589 семей распорядились средствами материнского капитала. Выплату 11,2 тыс рублей на третьего или последующих детей ежемесячно получают 1133 семьи.



Началось оформление ипотечных кредитов для семей, имеющих двух и более детей, по сниженной ставке от 5% годовых – только Ипотечная корпорация Бурятии оформила 4 ипотечных кредита. Также оформление льготной ипотеки возможно и в коммерческих банках.



Экономические преференции



После вступления в Дальневосточный федеральный округ Бурятии стали доступны и специальные экономические меры поддержки. Создана территория опережающего развития «Бурятия», которая пока включает две площадки: поселок Селенгинск со строительством птицефабрики ООО «Ноябрьскпродсервис» и посёлок Хоронхой со строительством таможенно-логистического комплекса ООО «ТЛТ «Наушки». Планируется включение и проектов Селенгинского ЦКК по производству трёхслойного картона и тепличного комплекса ООО «ТК «Гусиноозерский».



Общая сумма инвестиций четырёх инвестпроектов составит 24 млрд рублей, будет создано 1,7 тысяч новых рабочих мест.



Инициаторы инвестиционных проектов Бурятии также планируют участвовать в конкурсном отборе проектов господдержки создания инфраструктуры. Пять компаний направили заявки в минвостокразвития. Это АО «Твердосплав» - на проект строительства ГОК на Холтосонском месторождении вольфрама, ООО «Бурятмяспром» - на строительство и модернизацию мясоперерабатывающего комплекса, АО «Улан-Удэнский авиационный завод» - на реконструкцию и техническое перевооружение производства, ООО «Озёрное» - на проект освоения Озерного свинцово-цинкового месторождения» и ОАО «Селенгинский ЦКК» - на модернизацию картоноделательной машины и энергохозяйства.



Общий объём заявленных инвестиций - свыше 68 млрд рублей, планируется создание более 2,6 тысяч рабочих мест.



Новые направления в вузах



Кадровое обеспечение 16 предприятий региона, реализующих или планирующих реализовать инвестиционные проекты, поддержит АНО «Агентство по развитию человеческого капитала». Потребность в квалифицированных кадрах составляет 11,5 тысяч человек. Ведётся работа по определению объёмов контрольных цифр приёма в вузах республики и по открытию новых направлений подготовки кадров.



Уже в 2019-2020 учебном году в вузах республики будут открыты два новых направления: в БГУ – «Математическое обеспечение и администрирование информационных систем», во ВСГУТУ - «Конструирование изделий легкой промышленности».



С 1 августа в республике стартует программа «Дальневосточный гектар», по которой жители республики в первую очередь могут бесплатно и максимально быстро оформить получить от 10 соток до 1 гектара земли для ведения разрешенного на участке вида деятельности.



Авиаперелёты подешевели



На международный аэропорт «Байкал» Улан-Удэ с 1 июня 2019 года распространился механизм электронных виз, применяемый на Дальнем Востоке.



Более того, правительство республики внесло в минвостокразвития предложение о расширении механизма электронных виз. Минвостокразвития внесло в правительство Россси законопроект, по которому упрощённый порядок распространится на воздушные, автомобильные, речные и смешанные пункты пропуска, в том числе МАПП «Кяхта».



В результате внедрения нулевой ставки НДС на авиабилеты их стоимость на регулируемых маршрутах снижена на 10%. К примеру, перелёты в северные районы по маршрутам «Улан-Удэ – Нижнеангарск» и «Улан-Удэ – Таксимо» стали дешевле на 600 рублей.



В результате выделения дополнительных 2,5 млрд рублей на субсидии по авиаперевозкам для ДФО, цена на билеты для льготных категорий жителей Бурятии составляет от 5 тысяч рублей для молодёжи до 23 лет, женщин старше 55 лет, мужчин старше 60 лет, многодетных родителей, инвалидов и их сопровождающих.



Колоссальные 6,7 миллиардов



В рамках единой дальневосточной субсидии в Бурятии будут реализованы 92 мероприятия на общую сумму 6,7 млрд рублей. Это строительство и капитальный ремонт 48 общеобразовательных учреждений, обновление учебно-производственной базы по стандартам «WorldSkills» в 17 из 31 средне-специальных учебных заведений республики. А также строительство, реконструкция и ремонт 13 спортивных объектов, масштабное обновление медицинского оборудования в 32 медицинских учреждениях республики.



У республики появилась возможность построить Национальный музей, здание Бурятского национального театра песни и танца «Байкал» и ещё 11 мероприятий в сфере культуры.



На коммунальную инфраструктуру направлено 160 млн рублей. Решён вопрос обновления трамвайного парка Улан-Удэ – будет закуплено 12 новых низкопольных трамваев, а также отремонтировано 24 километра изношенных трамвайных путей.



- Мы даже не представляли, какие возможности у нас появятся, когда узнали о присоединении в Дальневосточному федеральному округу. В рамках программы запланировано создание центра ядерной медицины, который давно ждут - сообщил Глава Бурятии.



Центр ядерной медицины



Александр Козлов и Алексей Цыденов отдельно обсудили создание центра ядерной медицины в Бурятии. В рамках единой субсидии получен капитальный грант 400 млн рублей на создание центра ядерной медицины в республике.



- Министерство всегда поддерживает проекты, которые направлены на улучшение качества медицины. Тут даже не обсуждается, они нужны и важны. Главное – здоровье человека, - отметил глава минвостокразвития.



В центре будет построен циклотрон для производства радиофармпрепаратов и два ПЭТ/КТ сканера для оказания услуг по проведению исследований позитронно-эмиссионной томографии. Это позволит проводить в Бурятии более 7 тысяч ПЭТ/КТ исследований в год.



- Проект центра ядерной медицины обеспечивает доступ к высокотехнологичной медицине, в том числе в очень актуальном для Бурятии направлении - онкологии. Появление центра ядерной медицины в Бурятии позволит на самых ранних стадиях выявлять онкообразования и лечить их, не доводя до тяжёлых, а в худших случаях и летальных последствий. Также этот центр позволит гораздо эффективнее проводить диагностику определенных сосудистых заболеваний. Особенно важно, что для жителей республики услуги будут бесплатными. Ближайшие подобные центры есть в Красноярске и в Хабаровске, - пояснил глава Алексей Цыденов.



Центр построят по концессионному соглашению между ООО «Центр ядерной медицины Улан-Удэ» и министерством здравоохранения республики. Инвестор спроектирует, построит, оснастит оборудованием и будет оказывать медицинские услуги. Большая часть исследований будет оказываться бесплатно в рамках ОМС, малая часть – на платной основе. Центр должен быть построен и введен в эксплуатацию через 2,5 года.



Бурятия вошла в Дальневосточный федеральный округ 3 ноября 2018 года по Указу Президента РФ Владимира Путина.





