03 Июля

02 Июля

Популярное

Детский омбудсмен Бурятии разбиралась с видео избиения малышки в Камбодже

Детский омбудсмен Бурятии разбиралась с видео избиения малышки в Камбодже
Власть, 
С обращением установить личность садистки жители Бурятии обратились к Татьяне Вежевич

26 июня в паблике «Аноним 03» было опубликовано видео, где женщина жестоко избивала маленького ребёнка. Несмотря на слёзы малышки, садистка несколько раз влепила ей пощёчины и шлепки. Затем женщина насильно поднимала ребёнка и отбрасывала на матрас. Когда девочка плакала, женщина с силой била её в живот. А в конце видеоролика садистка чуть не задушила ребёнка.

Видео взбудоражило жителей Бурятии, которые подумали, что такой страшный инцидент произошёл в республике. Несколько человек обратились с просьбой установить личность садистки к детскому омбудсмену Бурятии Татьяне Вежевич.

Татьяна Вежевич, в свою очередь, обратилась в Следственное управление Следственного комитета Бурятии с просьбой разобраться в происшествии.

Следователи изучили видеоролик и пришли к выводу, что видео не имеет отношения к Бурятии.

- В ряде фрагментов слышно, как женщина произносит слова на иностранном языке. При проверке истории данного ролика посредством ресурсов сети Интернет установлено, что видео могло быть снято на территории Камбоджи, - сообщается в официальном ответе СУ СК России по Бурятии.

Кроме того, следователи выяснили, что 11 июня 2019 года на одном из новостных сайтов была размещена информация о том, что следственным отделом 2-го судебного округа Браво в столице штата Герреро Чильпансинго по данному факту семейного насилия ведётся разбирательство. Город с таким названием находится в Мексике. Женщина, изображённая на видео, задержана правоохранительными органами страны. На сайте приводится фотография садистки после задержания.

Так как в компетенцию Следственного комитета не входят полномочия по осуществлению оперативно-розыскной деятельности, обращение Татьяны Вежевич было направлено для рассмотрения по существу в МВД по Бурятии.

- Многие думали, что это ролик о женщине из Бурятии, мне скинули, чтобы принять меры. Оказалось, что ролик закинули из Камбоджи. До этого был ролик, где сняли избиение подростка в общежитии. Оказалось - снят на Украине, - сообщила сама Татьяна Вежевич.



Как сообщал «Байкал-Daily», 20 июня на сессии депутаты Народного Хурала не дали согласие на переназначение Татьяны Вежевич на пост детского омбудсмена. Однако она пока остаётся в этой должности.
уполномоченный по правам ребенка побои
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Детский омбудсмен Бурятии разбиралась с видео избиения малышки в Камбодже
Детский омбудсмен Бурятии разбиралась с видео избиения малышки в Камбодже
Власть, 03.07.2019
С обращением установить личность садистки жители Бурятии обратились к Татьяне Вежевич
Читинка лишилась 137 тысяч, сдавая квартиру
Читинка лишилась 137 тысяч, сдавая квартиру
Власть, 03.07.2019
В минувший понедельник в отдел полиции в Чите обратилась 38-летняя местная жительница и сообщила о хищении с её карты 137 тысяч рублей
Глава Бурятии осмотрел ход реконструкции вокзала
Глава Бурятии осмотрел ход реконструкции вокзала
Власть, 02.07.2019
Полная сдача вокзального комплекса запланирована на декабрь 2019 года
В Бурятии назначен новый природоохранный прокурор
В Бурятии назначен новый природоохранный прокурор
Власть, 02.07.2019
Новый природоохранный прокурор приехал в Бурятию из Иркутской области
В Бурятии оштрафовали заместителей министра образования
В Бурятии оштрафовали заместителей министра образования
Власть, 02.07.2019
Прокуратура выявила искусственное дробление контрактов министерством образования Бурятии  
«Как выступили?»: Путин поздравил тренера из Бурятии с медалью Евроигр
«Как выступили?»: Путин поздравил тренера из Бурятии с медалью Евроигр
Власть, 02.07.2019
Три спортсменки из Бурятии завоевали бронзовые медали Европейских Игр
Глава Бурятии встретился со старейшинами
Глава Бурятии встретился со старейшинами
Власть, 01.07.2019
Говорили о состоянии и мерах социальной поддержки людей пожилого возраста в регионе
Советник главы Бурятии о Сурхарбане: «Пока это затраты без отдачи»
Советник главы Бурятии о Сурхарбане: «Пока это затраты без отдачи»
Власть, 01.07.2019
Жители Бурятии обсуждают, почему Сурхарбан перестал привлекать зрителей
Министром промышленности Бурятии стал экс-финдиректор «Вертолётов России»
Министром промышленности Бурятии стал экс-финдиректор «Вертолётов России»
Власть, 01.07.2019
В понедельник глава Бурятии Алексей Цыденов на планёрном совещании представил нового министра промышленности и торговли Бурятии Сергея Желтикова
В Бурятии депутат незаконно работал в районной администрации
В Бурятии депутат незаконно работал в районной администрации
Власть, 01.07.2019
Чиновника-депутата уволили после прокурорской проверки
Ещё один район Бурятии оказался подтопленным
Ещё один район Бурятии оказался подтопленным
Власть, 29.06.2019
Алексей Цыденов провёл заседание комиссии по ЧС в связи с паводками
Бато Багдаев выдвинулся кандидатом в мэры Улан-Удэ
Бато Багдаев выдвинулся кандидатом в мэры Улан-Удэ
Власть, 28.06.2019
Бато Багдаев подал сегодня документы в избирательную комиссию Улан-Удэ

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^