Детский омбудсмен Бурятии разбиралась с видео избиения малышки в Камбодже

26 июня в паблике «Аноним 03» было опубликовано видео, где женщина жестоко избивала маленького ребёнка. Несмотря на слёзы малышки, садистка несколько раз влепила ей пощёчины и шлепки. Затем женщина насильно поднимала ребёнка и отбрасывала на матрас. Когда девочка плакала, женщина с силой била её в живот. А в конце видеоролика садистка чуть не задушила ребёнка.
Видео взбудоражило жителей Бурятии, которые подумали, что такой страшный инцидент произошёл в республике. Несколько человек обратились с просьбой установить личность садистки к детскому омбудсмену Бурятии Татьяне Вежевич.
Татьяна Вежевич, в свою очередь, обратилась в Следственное управление Следственного комитета Бурятии с просьбой разобраться в происшествии.
Следователи изучили видеоролик и пришли к выводу, что видео не имеет отношения к Бурятии.
- В ряде фрагментов слышно, как женщина произносит слова на иностранном языке. При проверке истории данного ролика посредством ресурсов сети Интернет установлено, что видео могло быть снято на территории Камбоджи, - сообщается в официальном ответе СУ СК России по Бурятии.
Кроме того, следователи выяснили, что 11 июня 2019 года на одном из новостных сайтов была размещена информация о том, что следственным отделом 2-го судебного округа Браво в столице штата Герреро Чильпансинго по данному факту семейного насилия ведётся разбирательство. Город с таким названием находится в Мексике. Женщина, изображённая на видео, задержана правоохранительными органами страны. На сайте приводится фотография садистки после задержания.
Так как в компетенцию Следственного комитета не входят полномочия по осуществлению оперативно-розыскной деятельности, обращение Татьяны Вежевич было направлено для рассмотрения по существу в МВД по Бурятии.
- Многие думали, что это ролик о женщине из Бурятии, мне скинули, чтобы принять меры. Оказалось, что ролик закинули из Камбоджи. До этого был ролик, где сняли избиение подростка в общежитии. Оказалось - снят на Украине, - сообщила сама Татьяна Вежевич.
Как сообщал «Байкал-Daily», 20 июня на сессии депутаты Народного Хурала не дали согласие на переназначение Татьяны Вежевич на пост детского омбудсмена. Однако она пока остаётся в этой должности.