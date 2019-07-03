Детский омбудсмен Бурятии разбиралась с видео избиения малышки в Камбодже

- Многие думали, что это ролик о женщине из Бурятии, мне скинули, чтобы принять меры. Оказалось, что ролик закинули из Камбоджи. До этого был ролик, где сняли избиение подростка в общежитии. Оказалось - снят на Украине, - сообщила сама Татьяна Вежевич.









