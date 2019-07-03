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В Бурятии экс-сотрудница полиции подделала протокол обыска

В Бурятии экс-сотрудница полиции подделала протокол обыска
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru из архива
На преступление она пошла из личной заинтересованности

В Бурятии перед судом предстала бывшая сотрудница полиции. Она признана виновной по ч. 2 ст. 303 УК РФ «Фальсификация доказательств по уголовному делу следователем».

В 2016 году она, работая в должности следователя СО ОМВД России по Кабанскому району, из личной заинтересованности сфальсифицировала утраченный протокол обыска по уголовному делу, которое находилось у неё в производстве.

Суд приговорил её к двум годам ограничения свободы с лишением права занимать должности государственной службы в системе МВД и должности с полномочиями осуществления предварительного следствия и дознания по уголовным делам и производства по делам об административных правонарушениях сроком на 2 года.

Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры. 
прокуратура МВД Бурятии
 
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