В Бурятии экс-сотрудница полиции подделала протокол обыска

Власть, Фото: Baikal-daily.ru из архива

На преступление она пошла из личной заинтересованности



В Бурятии перед судом предстала бывшая сотрудница полиции. Она признана виновной по ч. 2 ст. 303 УК РФ «Фальсификация доказательств по уголовному делу следователем».



В 2016 году она, работая в должности следователя СО ОМВД России по Кабанскому району, из личной заинтересованности сфальсифицировала утраченный протокол обыска по уголовному делу, которое находилось у неё в производстве.



Суд приговорил её к двум годам ограничения свободы с лишением права занимать должности государственной службы в системе МВД и должности с полномочиями осуществления предварительного следствия и дознания по уголовным делам и производства по делам об административных правонарушениях сроком на 2 года.



Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.