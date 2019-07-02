Прокуратура выявила искусственное дробление контрактов министерством образования Бурятии
Как выяснила прокурорская проверка, министерство образования и науки Бурятии превышало объём закупок без проведения конкурентных процедур, также выявлено искусственное дробление контрактов.
По закону о контрактной системе в сфере закупок, общий объём произведённых министерством в 2018 году закупок на сумму до 100 тысяч рублей у единственного поставщика превысил лимиты на 658 тысяч рублей.
- В обход конкурсных процедур министерством 24 декабря 2018 года с ООО «Навиком» заключено пять договоров на поставку оргтехники на общую сумму 498 тысяч рублей, которые образуют единую сделку, искусственно раздробленную и оформленную самостоятельными контрактами, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Заместители министра образования и науки республики привлечены к административной ответственности и оштрафованы на 25 и 30 тысяч рублей.
В Бурятии оштрафовали заместителей министра образования
Власть, Фото:
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