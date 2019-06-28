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КВНщики попросили у главы Бурятии помещение

КВНщики попросили у главы Бурятии помещение
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Алексей Цыденов отметил: «КВНщики – такие же артисты, некоторые дали больше концертов, чем многие артисты театра»

27 июня, в День молодёжи глава Бурятии Алексей Цыденов встретился с талантливой молодёжью республики. Поговорить с главой пришли участники всероссийского фестиваля «Студенческая весна», члены команд КВН «Буряты» и «Берег Байкала», а также волонтёры, которые помогали жителям республики переходить на цифровое ТВ.



В ходе встречи молодые люди рассказали главе Бурятии о своих достижениях на региональном и федеральном уровнях. В частности, участники «Студенческой весны» сообщили Цыденову о том, что они ежегодно привозят призовые места со всероссийского фестиваля.

- На российскую «Студенческую весну» много регионов приезжает. Там одна делегация из человек пяти-восьми. А мы из года в год ездим очень хорошей стабильной командой из 35 человек. Закрываем много номинаций. Это всё очень разножанрово. Молодёжь Бурятии очень достойно представляет нашу солнечную республику на федеральном уровне, - рассказала организатор фестиваля «Студенческая весна» в Бурятии.

Пользуясь возможностью, организаторы попросили Алексея Цыденова посодействовать в организации проведения всероссийского фестиваля в Бурятии. Однако главу региона насторожил тот факт, что в Улан-Удэ нет таких площадок, которые смогли бы поместить большое количество людей. В среднем «Студенческую весну» посещает от 3000 до 4000 человек.

Но ближайший год, на который ещё не определён город-организатор, 2022-й. К этому времени в республике уже должны появиться залы, способные вместить всех участников.

- К 2022 году у нас много что ещё появится, это и Ледовый дворец, там, где для таких мероприятий 4000 мест, также здание театра «Байкал» должно появиться. Так что, да. Заявляемся, - подытожил Цыденов.



Также с проблемой к главе обратились и КВНщики. В Бурятии есть две команды, которые выступают в высших дивизионах лиги КВН, популяризируя республику на всю страну. Весёлые и находчивые дают концерты в исправительных и социальных учреждениях, однако ни трудового стажа, ни каких-либо социальных гарантий ребята не получают.

- Все привыкли считать, что КВН – это какая-то самодеятельность. Но на самом деле, мне кажется, что мы социально-ориентированная организация. Мы и в тюрьме проводим мероприятия, как-то стараемся помочь перевоспитать, с трудными подростками работаем, в детские дома приезжаем. Работаем в ССУЗах, ВУЗах, со школьниками. Расширяем кругозор ребятам. Но мы никакого статуса не имеем. Грубо говоря, мы никто. Хотелось бы этот вопрос решить. Может быть возможно нас к кому-то причислить? Чтобы какой-то стаж у нас шёл, - обратился к Цыденову капитан команды «Хара Морин» Аюур Бат.

Глава республики пообещал передать этот передать этот вопрос в министерство культуры.

- Это правильное представление. КВНщики – такие же артисты. Люди также работают. Некоторые дали больше концертов, чем многие артисты театра. Поэтому они заслуживают, чтобы их соответствующе оценивали. Минкульт рассмотрит это предложение, - отметил Алексей Цыденов.

Помимо этой проблемы, обсуждался вопрос и помещения. Артисты КВН и волонтёры не имеют постоянного места пребывания. Глава Бурятии также обещал обсудить этот вопрос.




КВН глава Бурятии правительство республики Алексей Цыденов
 
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