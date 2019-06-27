Глава Бурятии высказал Путину предложения по дорогам

Алексей Цыденов выступил на заседании Госсовета России
26 июня глава Бурятии Алексей Цыденов выступил с докладом на заседании Государственного совета, посвящённого вопросам дорог. Заседание состоялось в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца под председательством президента России.
Владимир Путин, в частности, заявил о необходимости установить контроль за соблюдением правил проезда тяжеловесных автомашин.
- Известно, какой урон они наносят дорогам, особенно дорогам, которые не предусмотрены для этих машин, когда нарушают нормы перевозки грузов. ДТП на разбитых трассах неизбежны. Необходим контроль за соблюдением правил проезда грузовиков, - заявил Владимир Путин.
С докладом выступил Алексей Цыденов, руководитель рабочей группы Госсовета «Транспорт».
Глава Бурятии, в частности, заявил о необходимости ужесточить антидемпинговые меры при проведении торгов по дорожным работам.
- Мы предлагаем дополнительно проработать вопрос порога антидемпинговых мер при проведении конкурсов и аукционов по строительству, реконструкции и капитальному ремонту дорог. На сегодня порог антидемпинга – 25 процентов, но анализ качества дорог при таком падении [цены] вынуждает пересмотреть его в сторону ужесточения. Предлагается проработать возможность при снижении цены более чем на 10 процентов уже требовать от заказчика дополнительного обоснования или финансового обеспечения, - заявил Алексей Цыденов.
Существенное влияние на сроки дорожных работ оказывают процедуры, сроки согласования и фактические работы по переносу или модернизации инженерных коммуникаций, пересекающих дорогу: газопроводы, водопроводы, линии электроэнергии, связи и прочие, отметил Цыденов.
- Предлагается законодательно урегулировать порядок и сроки выдачи техусловий на переустройство инженерных коммуникаций, в том числе возможность заключения компенсационных договоров в имущественной, безденежной форме, а также освободить собственника таких коммуникаций от налога на прибыль на переносимые коммуникации, - добавил глава Бурятии. – О чём речь. Для примера, сейчас дорожники при строительстве или реконструкции дороги переносят газопровод или иные коммуникации за свой счёт, а для собственника этих сетей вся стоимость работ по переноске считается доходом, и на неё начисляется налог на прибыль, который также предъявляется дорожникам для погашения. Это приводит к удорожанию работ и затягиванию сроков согласования с собственниками коммуникаций.
Также он остановился на импортозамещении дорожно-строительной техники. «На сегодня часть востребованной техники, такой как ресайклеры, скреперы, дорожные фрезы, термосмесители и другие, пока только осваиваются к производству российскими предприятиями», - отметил глава.
Высказал Алексей Цыденов и предложение о необходимости разработке новой госпрограммы обеспечения безопасности дорожного движения до 2030 года взамен действующей.
Одним из самых важных итогов заседания стали планы по созданию госпрограммы развития мостов на региональных и местных дорогах. Алексей Цыденов доложил о состоянии мостов на региональных и местных дорогах. Более 3,5 тысяч мостов и искусственных сооружений в России находятся в аварийном или предаварийном состоянии. Рабочая группа по направлению «Транспорт» предложила утвердить отдельную программу по их ремонту.
- Найдено решение практически по всем вопросам. Мы услышали ключевое: что будет отдельное внимание уделено региональным мостам. У нас мосты в Кяхте, в Мухоршибири - последние, которые мы смотрели - требуют ремонта. Сейчас будет отдельная программа по региональной мостам и искусственным сооружениям как раз на региональных дорогах и на местных дорогах. Все вопросы, которые сегодня рассматривали - очень важные. Выйдет решение и будем работать. По итогам Госсовета достаточно много вещей получит дополнительную динамику, - заявил глава Бурятии журналистам по итогам заседания.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне заседания Госсовета руководители 25 регионов, в том числе Алексей Цыденов, почувствовали себя дорожными рабочими и научились укладывать асфальт.
Глава Бурятии высказал Путину предложения по дорогам
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