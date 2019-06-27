Прокуратура Бурятии скорректировала шесть законопроектов Народного Хурала

Отдельные положения проектов закона нарушали правила юридической техники



Прокуратура Бурятии дала правовую оценку 18 проектам законов, рассмотренным Народным Хуралом на шестой сессии, состоявшейся на прошлой неделе.



- По результатам рассмотрения замечаний и предложений прокуратуры скорректированы шесть проектов законов. Отдельные положения законопроектов не соответствовали федеральному законодательству, содержали коррупциогенные факторы, нарушали правила юридической техники, - сообщает прокуратура Бурятии.



По инициативе прокуратуры республики доработаны проекты законов «О внесении изменений в закон «О республиканском бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», «О внесении изменений в закон «О статусе депутата Народного Хурала Республики Бурятия», «О внесении изменений в закон «Об установлении границ, образовании и наделении статусом муниципальных образований в Республике Бурятия» и другие.







