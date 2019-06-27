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Прокуратура Бурятии скорректировала шесть законопроектов Народного Хурала

Прокуратура Бурятии скорректировала шесть законопроектов Народного Хурала
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Отдельные положения проектов закона нарушали правила юридической техники

Прокуратура Бурятии дала правовую оценку 18 проектам законов, рассмотренным Народным Хуралом на шестой сессии, состоявшейся на прошлой неделе.

- По результатам рассмотрения замечаний и предложений прокуратуры скорректированы шесть проектов законов. Отдельные положения законопроектов не соответствовали федеральному законодательству, содержали коррупциогенные факторы, нарушали правила юридической техники, - сообщает прокуратура Бурятии.

По инициативе прокуратуры республики доработаны проекты законов «О внесении изменений в закон «О республиканском бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», «О внесении изменений в закон «О статусе депутата Народного Хурала Республики Бурятия», «О внесении изменений в закон «Об установлении границ, образовании и наделении статусом муниципальных образований в Республике Бурятия» и другие.



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