В Бурятии незаконно отдали в аренду нетронутый лес у Байкала

На этом участке росли 80-летние деревья



Администрация Прибайкальском района Бурятии района в селе Гремячинск незаконно предоставила в аренду земельный участок, расположенный в Центральной экологической зоне Байкальской территории. Природа в этой местности является незатронутой.



- Строительство объектов на таких землях могло привести к утрате естественного природного ландшафта, в том числе, в результате уничтожения произрастающего на участке леса, что недопустимо, - сообщает Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура.



Во время проверки установлено, что хозяйственная деятельность человека на спорной территории ранее никогда не велась. На земельном участке отсутствовали какие-либо постройки, вся его площадь покрыта хвойным лесом естественного происхождения. Из анализа топографических карт и космоснимков с 1981 года следует, что спорный участок, а также примыкающий к нему лесной фонд покрыт деревьями возрастом от 60 до 80 лет.



- Древостои формируют устойчивую в пространстве и во времени экологическую систему – лесной биоценоз, где главной жизненной формой являются деревья, - поясняют в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.



В суд направлен иск о признании незаконным договора аренды, который рассмотрен и удовлетворён. Суд обязал ответчиков вернуть участок в собственность государства в первоначальном состоянии.



Решение суда вступило в законную силу.

