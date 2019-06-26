Глава Бурятии научился укладывать асфальт: видео

Накануне в подмосковном городе Солнечногорск перед заседанием Госсовета по теме развития дорог руководителям 25 регионов со всей страны дали возможность почувствовать себя дорожными рабочими. Среди которых был глава Бурятии Алексей Цыденов.
Чиновники облачились в форму рабочих, возили щебень, управляли асфальтоукладчиком. К работам губернаторы приступили после 19 часов, когда немного спала жара, передаёт издание Ura.ru. Недалеко от места проведения работ стояла ваза с фруктами и вода.
- На что обращать внимание: качественно - некачественно… Вот нам ещё раз покажут, и это точно будет полезно в дальнейшей работе, - рассказал Алексей Цыденов в процессе работы дорожником съёмочной группе телеканала Россия 1.
Губернаторы успешно сделали 200-метровую дорожку возле мастерской управления «Сенеж» на берегу одноимённого озера. По окончанию работ была взята проба этого асфальта.
25 июня чиновники участвовали в интеллектуальных играх, делились опытом и проводили встречи. Алексей Цыденов возглавил рабочую группу «Транспорт». Глава Бурятии рассказал «Взгляду», что рассматривались все вопросы, которые позволят достичь целевых показателей, заложенных в «майских» указах Владимира Путина. В первую очередь, это обучение пешеходов правилам дорожного движения, вопросы освещения пешеходных переходов и дорог, а также проведение экспертизы состояния дорожного полотна и качества ремонтных работ.
- Очень интересно было почувствовать себя дорожным рабочим: и асфальт класть, и быть оператором асфальтоукладчика, посмотреть весь процесс. Ну, и теперь к любому подрядчику можно прийти и сказать: «Ты мне тут не рассказывай, я знаю». Очень полезно, - поделился впечатлениями Алексей Цыденов с изданием Life.
Само заседание Госсовета состоится сегодня, 26 июня.
Как отмечает издание «Весьма», подобные тренинги для управленцев – «ноу хау» последних лет. В 2017-2018 годы, например, кандидаты в губернаторы и чиновники высоких рангов в рамках «школы губернаторов» стреляли, метали гранаты, прыгали с парашютом и ползали под бронетранспортёрами.