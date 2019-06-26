Глава Бурятии научился укладывать асфальт: видео

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Накануне в подмосковном городе Солнечногорск перед заседанием Госсовета по теме развития дорог руководителям 25 регионов со всей страны дали возможность почувствовать себя дорожными рабочими. Среди которых был глава Бурятии Алексей Цыденов.Чиновники облачились в форму рабочих, возили щебень, управляли асфальтоукладчиком. К работам губернаторы приступили после 19 часов, когда немного спала жара, передаёт издание Ura.ru. Недалеко от места проведения работ стояла ваза с фруктами и вода.- На что обращать внимание: качественно - некачественно… Вот нам ещё раз покажут, и это точно будет полезно в дальнейшей работе, - рассказал Алексей Цыденов в процессе работы дорожником съёмочной группе телеканала Россия 1.Губернаторы успешно сделали 200-метровую дорожку возле мастерской управления «Сенеж» на берегу одноимённого озера. По окончанию работ была взята проба этого асфальта.25 июня чиновники участвовали в интеллектуальных играх, делились опытом и проводили встречи. Алексей Цыденов возглавил рабочую группу «Транспорт». Глава Бурятии рассказал «Взгляду», что рассматривались все вопросы, которые позволят достичь целевых показателей, заложенных в «майских» указах Владимира Путина. В первую очередь, это обучение пешеходов правилам дорожного движения, вопросы освещения пешеходных переходов и дорог, а также проведение экспертизы состояния дорожного полотна и качества ремонтных работ.- Очень интересно было почувствовать себя дорожным рабочим: и асфальт класть, и быть оператором асфальтоукладчика, посмотреть весь процесс. Ну, и теперь к любому подрядчику можно прийти и сказать: «Ты мне тут не рассказывай, я знаю». Очень полезно, - поделился впечатлениями Алексей Цыденов с изданием Life.Само заседание Госсовета состоится сегодня, 26 июня.Как отмечает издание «Весьма», подобные тренинги для управленцев – «ноу хау» последних лет. В 2017-2018 годы, например, кандидаты в губернаторы и чиновники высоких рангов в рамках «школы губернаторов» стреляли, метали гранаты, прыгали с парашютом и ползали под бронетранспортёрами.