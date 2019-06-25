У молодого человека отец умер, а мать лишена родительских прав
Сирота обратился в суд с иском к министерству социальной защиты населения Бурятии об обязании предоставить по договору найма жильё в Улан-Удэ.
Улан-удэнец состоит на учёте в качестве нуждающегося в обеспечении жильём. Собственной квартиры не имеет, её приходится снимать. Улан-удэнец круглый сирота. Его отец умер в 2008 году, мать лишена родительских прав.
Суд удовлетворил его иск. Минсоцзащиты обязали обеспечить улан-удэнца жильём по договору найма из специализированного жилого помещения.
Решение не вступило в законную силу, сообщает пресс-служба Железнодорожного суда.
В Улан-Удэ минсоцзащиты не обеспечило сироту жильём
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