В Улан-Удэ минсоцзащиты не обеспечило сироту жильём

У молодого человека отец умер, а мать лишена родительских прав



Сирота обратился в суд с иском к министерству социальной защиты населения Бурятии об обязании предоставить по договору найма жильё в Улан-Удэ.



Улан-удэнец состоит на учёте в качестве нуждающегося в обеспечении жильём. Собственной квартиры не имеет, её приходится снимать. Улан-удэнец круглый сирота. Его отец умер в 2008 году, мать лишена родительских прав.



Суд удовлетворил его иск. Минсоцзащиты обязали обеспечить улан-удэнца жильём по договору найма из специализированного жилого помещения.



Решение не вступило в законную силу, сообщает пресс-служба Железнодорожного суда.

