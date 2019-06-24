Также в региональном правительстве состоялись новые назначения
24 июня глава Забайкальского края Александр Осипов назначил Михаила Чуркина исполняющим обязанности заместителя председателя правительства – министра инвестиционного развития Забайкальского края. Ранее Михаил Чуркин исполнял обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края по инвестиционному развитию. Соответствующие изменения внесены в перечень государственных должностей, входящих в структуру правительства Забайкальского края. Также внесены изменения в структуру исполнительных органов власти региона: министерство международного сотрудничество и внешнеэкономических связей переименовано в министерство инвестиционного развития.
Другим распоряжением главы Забайкальского края Александра Осипова Марат Мирхайдаров назначен исполняющим обязанности первого заместителя председателя правительства Забайкальского края. Ранее Марат Мирхайдаров занимал должность заместителя губернатора Забайкальского края – руководителя представительства правительства региона при правительстве Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.
В Забайкалье переименовали министерство
Власть, Фото:
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