Стороны подписали соглашение об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в различных сферах
Между Правительством Иркутской области и Народным Правительством Автономного района Внутренняя Монголия Китайской Народной Республики подписано соглашение об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, культурной, гуманитарной и социальной сферах. Соглашение подписали Губернатор Иркутской области Сергей Левченко и Председатель Народного Правительства автономного района Внутренняя Монголия КНР госпожа Бу Сяолинь.
- Китайская Народная Республика уже почти 20 лет остается для Иркутской области основным партнёром по внешнему торгово-экономическому сотрудничеству. Товарооборот Приангарья с Китаем по итогам 2018 года превысил 4 млрд. 600 млн. долларов США и вырос почти на 19%. В вузах Иркутской области обучается свыше 400 студентов из Китая. По количеству иностранных туристов, посетивших озеро Байкал, ваша страна также на первом месте – 186 тысяч туристов из Поднебесной в 2018 году, – отметил Сергей Левченко.
Стороны отметили, что встреча проходит в год 70-летия образования Китайской Народной Республики и установления дипломатических отношений между нашими странами, в Год российско-китайского межрегионального сотрудничества. Была выражена уверенность, что визит правительственной делегации станет дополнительным стимулом к укреплению и активизации сотрудничества между Иркутской областью и автономным районом Внутренняя Монголия Китайской Народной Республики.
Также состоялась презентация туристических возможностей города Хулунбуир Китайской Народной Республики, в которой приняли участие представители Правительства и туристических компаний Хулунбуира. Представители китайского турбизнеса не только представили свои возможности, но и познакомились с предложениями туррынка Иркутской области, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
Иркутская область договорилась сотрудничать со Внутренней Монголией
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