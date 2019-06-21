Владимир Путин: «Мы генерируем ежегодно 70 миллионов тонн отходов»

Президент России рассказал на прямой линии о «мусорной реформе»



На прямой линии с президентом России одна из самых популярных в стране видеоблогеров-подростков на YouTube 14-летняя Катя Адушкина, аудитория которой насчитывает 4,4 млн человек, задала вопрос о проблеме с мусором.



Глава государства объяснил, что проблема обсуждается давно, но несколько лет назад толчком к более активной работе послужило обращение на очередную «Прямую линию».



- Начали об этом говорить, сделали предметом обсуждения, предметом внимания со стороны государства на всех уровнях. Выяснилось, что мы десятилетиями накапливали мусор, отходы бытовые, и никто этим как следует никогда не занимался. Сегодня никто не хочет, чтобы рядом с домом были свалки, а значит, мусор приходится увозить подальше, а это тоже деньги. У нас есть долгосрочная программа по переработке мусора, она предусматривает строительство 200 комплексов по переработке мусора, общий объем финансирования — около 300 млрд рублей, - заявил Владимир Путин.



По словам президента, россияне ежегодно генерируют 70 млн тонн отходов. Ситуацию усугубляет то, что в современном мире растёт потребление, появляются новые виды упаковки появились, кроме бумаги упаковочной или картона много пластика сейчас применяется.



Как сообщал «Байкал-Daily», с 1 апреля Бурятия перешла на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Региональным оператором стало ООО «ЭкоАльянс».



Установлены тарифы для населения на услуги в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами на одного человека в месяц: по первой зоне - 67,76 рублей; по второй зоне - 66,91 рублей; по третьей зоне - 64,21 рублей.



В первую зону входят Улан-Удэ, Северобайкальск, Иволгинский, Тарбагатайский, Бичурский, Мухоршибирский, Окинский, Тункинский, Северо-Байкальский, Муйский, Баунтовский эвенкийский, Еравнинский, Кижингинский, Хоринский, Заиграевский районы. Во вторую - Баргузинский, Кабанский, Курумканский, Прибайкальский районы. В третью - Джидинский, Закаменский, Кяхтинский, Селенгинский районы.



Плата начисляется по числу прописанных в квартире жильцов. При этом на услугу по обращению с ТКО распространяются такие же льготы, как и по другим видам коммунальных услуг.



Рассчитаться за услугу можно в любых отделениях ПАО «Сбербанк» и ФГУП «Почта России», в 37 пунктах приёма платежей «Мои коммунальные счета». В Улан-Удэ платежи принимают Единые информационно-расчетные центры, ООО «Связьтелеком» и касса ООО «ЭкоАльянс» (ул. Ленина, д. 32А, офис 1).



