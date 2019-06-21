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Глава Бурятии: «Многодетные семьи в отдельном приоритете»

Глава Бурятии: «Многодетные семьи в отдельном приоритете»
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Алексей Цыденов отчитался о ситуации с социальной защитой населения

На социальную защиту населения в 2018 году в Бурятии было направлено 7,2 млрд. рублей. Об этом в Народном Хурале сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов во время отчёта о работе правительства за прошлый год.

Социальные выплаты получили более 350 тысяч человек. Около 28 тысяч семей Бурятии воспользовались правом на субсидии по оплате услуг ЖКХ, уточнил Алексей Цыденов.

- В отдельном приоритете многодетные семьи. Ежемесячные денежные выплаты получили 23,5 тысячи таких семей, производится компенсация расходов на лекарства для детей до 6 лет, - сообщил глава.

Седьмой год в Бурятии платят республиканский материнский капитал. Выплата в 50 тысяч рублей даётся при рождении третьего ребёнка семьям с невысоким доходом. В прошлом году выплату получили 2 630 семей.

- В 2018 году стартовала программа предоставления ежемесячных денежных выплат при рождении первого ребенка для семей с условно низкими доходами. В прошлом году получателями такой помощи стали 2059 семей. На эти цели потрачено почти 150 млн. рублей, - отметил глава.

43 семьи с шестью и более детьми получили единовременные выплаты на приобретение жилья. Деньги получат ещё 280 семей.

За прошлый год в республике усыновили 120 детей-сирот, отметил Алексей Цыденов. Новые родители получают единовременные пособия.

Отдельно глава остановился на больной теме жилья для детей-сирот. В 2018 году квартиры получили 203 человека.

Теперь жилье будет выкупаться на вторичном рынке жилья. В этом году на эти цели предусмотрено более 215 млн. рублей.


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