Глава Бурятии: «Многодетные семьи в отдельном приоритете»

Власть, Фото: пресс-служба правительства РБ

Алексей Цыденов отчитался о ситуации с социальной защитой населения



На социальную защиту населения в 2018 году в Бурятии было направлено 7,2 млрд. рублей. Об этом в Народном Хурале сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов во время отчёта о работе правительства за прошлый год.



Социальные выплаты получили более 350 тысяч человек. Около 28 тысяч семей Бурятии воспользовались правом на субсидии по оплате услуг ЖКХ, уточнил Алексей Цыденов.



- В отдельном приоритете многодетные семьи. Ежемесячные денежные выплаты получили 23,5 тысячи таких семей, производится компенсация расходов на лекарства для детей до 6 лет, - сообщил глава.



Седьмой год в Бурятии платят республиканский материнский капитал. Выплата в 50 тысяч рублей даётся при рождении третьего ребёнка семьям с невысоким доходом. В прошлом году выплату получили 2 630 семей.



- В 2018 году стартовала программа предоставления ежемесячных денежных выплат при рождении первого ребенка для семей с условно низкими доходами. В прошлом году получателями такой помощи стали 2059 семей. На эти цели потрачено почти 150 млн. рублей, - отметил глава.



43 семьи с шестью и более детьми получили единовременные выплаты на приобретение жилья. Деньги получат ещё 280 семей.



За прошлый год в республике усыновили 120 детей-сирот, отметил Алексей Цыденов. Новые родители получают единовременные пособия.



Отдельно глава остановился на больной теме жилья для детей-сирот. В 2018 году квартиры получили 203 человека.



Теперь жилье будет выкупаться на вторичном рынке жилья. В этом году на эти цели предусмотрено более 215 млн. рублей.





