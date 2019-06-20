Главе Бурятии рассказали о тренерах, ходящих «с протянутой рукой»

«Мы не можем профинансировать всё», - отметил Алексей Цыденов



Депутат Народного Хурала Бурятии Леонтий Красовский сегодня на сессии обратился к главе Алексею Цыденову, обрисовав печальную картину в спорте.



- Наши преподаватели, тренеры, постоянно с протянутыми руками вынуждены ходить, чтобы своих ребятишек, своих звёздочек отправить на соревнования, - заявил Красовский.



Он также сообщил, что одна из лучших школ России по гиревому спорту, которая находится в Кяхтинском районе, расположена в подвале, а оттуда её хотят выдворить.



- Кроме проблем с помещением, есть ещё одна. Четыре мальчика, которые занимаются у фанатика своего дела, тренера Алексеева, вошли в состав сборной России. Но почему-то все четверо не поехало, а поехало всего двое. Кожемякин Максим – победитель российского первенства и Карпов Валерий, он серебряный призёр. Двое, которые не едут, это Яблошев – двукратный чемпион Европы и Максимов Даниил, он также стал серебряным призёром чемпионата России, – рассказал главе Бурятии Леонтий Красовский.



Также он отметил, что финансирование не было предусмотрено на поездку тренера спортсменов. 27 июня уже начинается чемпионат Европы, а вопрос с поездкой тренера так и не решён.



- Неужели нельзя решить этот вопрос, хотя бы компенсационно? Он потратил свои деньги, приехал, отчитался, – продолжил депутат.



Алексей Цыденов обратился к министерству спорта и попросил рассмотреть данный вопрос. Также глава региона отметил, что в республике много благих дел, которые недофинансируются.



- Нужно признать, что мы не можем профинансировать всё, даже если это правильное, нужное и хорошее дело, – сказал Цыденов.

