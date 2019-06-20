В эти минуты глава Бурятии Алексей Цыденов выступает на сессии Народного Хурала шестого созыва с отчётом о работе правительства в 2018 году
В докладе глава Бурятии традиционно отметит результаты работы в сферах здравоохранения, социальной защиты населения, образования, физической культуры и спорта, молодежной политики, культуры и искусства, сообщили в пресс-службе правительства.
Алексей Цыденов сообщит о росте инвестиций в сферах транспорта, здравоохранения, образования, культуры, спорта, о развитии промышленного, обрабатывающего производства, изменениях в области добычи полезных ископаемых, количестве туристических посещений, содействии населению на рынке труда и других темах.
Продолжается поддержка малого и среднего предпринимательства через Гарантийный фонд Бурятии, Фонд поддержки малого предпринимательства и другие формы.
Алексей Цыденов подведёт и итоги развития в 2018 году дорожной инфраструктуры, деятельности в строительной отрасли, в частности, работы по формированию комфортной городской среды, энергетики, например, солнечной. А также поднимет тему охраны окружающей среды, рассказав о природоохранных мероприятиях и работе в направлении защиты лесов.
Глава Бурятии отчитывает о работе правительства республики
Власть, Фото:
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