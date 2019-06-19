Поправки вступят в силу с 28 июня
Российский президент подписал Федеральный закон от 17.06.2019 N 146-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации», который ужесточает наказания для пьяных водителей, чьи действия привели к тяжёлым травмам или смерти людей. Документ начнёт действовать с 28 июня этого года.
Теперь максимальное наказание в виде лишения свободы за причинение тяжкого вреда здоровью человека составит от трёх до семи лет – ранее оно не превышало четырёх лет. В случае смерти человека суд может приговорить нарушителя к заключению от пяти до двенадцати лет, до поправок ему бы назначали наказание от двух до семи лет. Если жертв несколько, убийце грозит от восьми до пятнадцати лет. По прежним нормам ему бы дали от четырёх до девяти лет.
Также законом вводится уголовная ответственность лиц, не обладающих признаками специального субъекта преступления, за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного, морского и внутреннего водного транспорта при управлении лёгким (сверхлёгким) воздушным судном или маломерным судном, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо причинение крупного ущерба.
Президент ужесточил наказание за «пьяные» ДТП
Власть, Фото:
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