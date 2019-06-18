В плане работы Михаила Костюкова в Улан-Удэ – несколько объектов
21 июня в Улан-Удэ прилетит министр науки и высшего образования страны Михаил Котюков. Об этом сообщает телекомпания АТВ.
- По данным нашего источника, Котюков посетит Бурятский научный центр и Восточно-Сибирский университет технологий и управления, а также авиационный завод, - уточняет АТВ.
Как сообщал «Байкал-Daily», на базе ВСГУТУ будет создан филиал Московского авиационного института. Распоряжение об этом подписал Дмитрий Медведев. Филиал МАИ в Бурятии будет готовить студентов по специальностям «самолёто- и вертолётостроение», «конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств».
Справка:
Михаил Котюков родился 21 декабря 1976 года в Красноярске. Окончил Красноярский государственный университет по специальности «Финансы и кредит».
2003 — заместитель начальника главного финансового управления администрации Красноярского края
2005 — первый заместитель руководителя департамента финансов администрации Красноярского края.
2007–2008 — заместитель губернатора края — руководителя департамента финансов. С июля 2008 года — министр финансов Красноярского края.
2008–2010 — заместитель председателя правительства Красноярского края — министр финансов.
2010–2012 — директор департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки министерства финансов Российской Федерации, с мая 2010 — член коллегии министерства финансов РФ.
В июне 2012 года назначен на должность заместителя министра финансов Российской Федерации.
24 октября 2013 года назначен на должность руководителя Федерального агентства научных организаций.
18 мая 2018 года назначен на должность министра науки и высшего образования Российской Федерации.
СМИ сообщают о возможном приезде в Бурятию министра науки России
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