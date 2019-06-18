ОНФ призвало власти Бурятии больше рассказывать о льготах на капремонт

Активисты Общероссийского народного фронта в Бурятии направили в региональное министерство социальной защиты населения обращение



Активисты просят усилить работу по информированию граждан о льготах по взносам за капитальный ремонт многоквартирных домов, сообщает пресс-служба ОНФ в Бурятии.



- Люди пожилого возраста зачастую не владеют навыками использования интернета и порталом госуслуг, поэтому нужно искать более доступные способы донесения информации, – пояснила активист ОНФ Людмила Кислова.



В региональное отделение ОНФ поступили обращения пенсионеров о том, что они не получают льготы по капитальному ремонту по достижении 70 и 80 лет. Одна из заявительниц сообщила, что ей положена льгота в размере 100%, но она не получает всю сумму компенсации.



Для получения льготы гражданам надо подать заявление и требуемые документы в центр социальной поддержки населения. Для граждан в возрасте от 70 до 80 лет предоставляется 50-процентная компенсация, а старше 80 лет – 100-процентная. Расчёт компенсации ведётся в пределах регионального стандарта нормативной площади жилья – 40 кв. м, установленного для одиноко проживающих граждан.



Пенсионерам, достигших 70 или 80 лет, необходимо самостоятельно обратиться в министерство, заявления рассматриваются в течение 10 дней. Что касается пенсионерки, которая получает компенсацию менее 100%, то выяснилось, что она проживает в квартире площадью более 40 кв. м. Это больше установленного норматива, поэтому она оплачивает разницу.

