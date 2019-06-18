Нарушение выявила прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, управление Роспотребнадзора по Бурятии нарушало закон о порядке рассмотрения обращений граждан.
- Должностными лицами управления при рассмотрении обращений жителей Улан-Удэ о неправомерном начислении платы за услуги сотовой связи, реализации некачественных пищевых продуктов не дана надлежащая оценка доводам заявителей, проведение проверочных мероприятий в отношении поставщиков услуг не организовано, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры Бурятии.
Руководителю управления Роспотребнадзора внесено представление.
После прокурорского вмешательства нарушения закона устранены, обращения повторно рассмотрели.
Два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Виновника привлекли к административной ответственности за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан и оштрафовали на 5 тысяч рублей.
В Роспотребнадзоре Бурятии не ответили на обращения граждан
Власть, Фото:
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