В Роспотребнадзоре Бурятии не ответили на обращения граждан

Нарушение выявила прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, управление Роспотребнадзора по Бурятии нарушало закон о порядке рассмотрения обращений граждан.



- Должностными лицами управления при рассмотрении обращений жителей Улан-Удэ о неправомерном начислении платы за услуги сотовой связи, реализации некачественных пищевых продуктов не дана надлежащая оценка доводам заявителей, проведение проверочных мероприятий в отношении поставщиков услуг не организовано, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры Бурятии.



Руководителю управления Роспотребнадзора внесено представление.



После прокурорского вмешательства нарушения закона устранены, обращения повторно рассмотрели.



Два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Виновника привлекли к административной ответственности за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан и оштрафовали на 5 тысяч рублей.

