На аукцион пожаловалось ООО «Монолитстроймонтраж»
Бурятское УФАС России признало обоснованными отдельные доводы жалобы ООО «Монолитстроймонтраж» на аукцион по выбору исполнителя работ по строительству школы в Новоселенгинске.
Торги с максимальной ценой контракта 266,5 млн рублей были объявлены комитетом по имуществу, землепользованию и градостроительству Селенгинского района в мае. В проекте контракта, являющемся составной частью документации к аукциону, был допущен ряд нарушений, сообщили в пресс-службе Бурятского УФАС.
Так, прилагающийся к контракту график оплаты работ не соответствует действующей методике минстроя России, а сам контракт не содержит обязательства о выплатах в срок, не превышающий 30 календарных дней.
Антимонопольный орган предписал заказчику привести контракт в соответствие с требованиями законодательства.
Как сообщал «Байкал-Daily», в посёлке Новоселенгинск Селенгинского района Бурятии построят школу на 176 мест. В двухэтажном здании будут также созданы условия для детей с ограниченными возможностями здоровья.
В настоящее время 132 школьника занимаются в четырёх аварийных зданиях, одно их которых, например, построено в 1955 году из дерева. Деньги на новую школу предусмотрены в рамках дальневосточной субсидии – всего Бурятии выделены 6 миллиардов рублей на 90 мероприятий.
В Бурятии придётся переписать контракт на строительство новой школы
Власть, Фото:
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