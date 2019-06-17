В сёлах в Бурятии не подготовили минполосы от пожаров

Нарушение противопожарного закона выявила прокуратура



В Кабанский районный суд Бурятия обратился прокурор к администрации сельского поселения «Сухинское» и администрации «Селенгинское» об обязании принять меры к устранению нарушений требований противопожарного закона.



Во время прокурорской проверки выяснилось, в этих населённых пунктах не обеспечено противопожарное расстояние между лесным массивом и зданиями, жилыми домами.



- Ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности может повлечь нарушение прав на установленную законодательством защищённость личности, имущества, общества и государства от пожаров. Нарушение требований противопожарного законодательства нарушает конституционные права неопределённого круга лиц на безопасные условия проживания, - сообщает пресс-служба Кабанского районного суда.



Суд обязал МО ГП «Селенгинское» и МО СП «Сухинское» обеспечить противопожарное расстояние не менее 30 метров между лесным массивом и зданиями, жилыми домами.



