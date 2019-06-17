В Бурятии оштрафовали главу села

Он не исполнил представление прокурора



После прокурорской проверки главе сельского поселения «Верхне-Мангиртуйское» Бичурского района Бурятии 29 января 2019 года внесено представление прокуратуры. Были выявлены нарушения закона об организации и ведении республиканского регистра муниципальных нормативных актов.



- Однако до настоящего времени требования, изложенные в представлении, не исполнены, ответ прокурору района не направлен. Указанные обстоятельства послужили основанием для возбуждения прокурором в отношении главы МО СП «Верхне-Мангиртуйское» дела об административном правонарушении, - сообщает пресс-служба Бичурского районного суда.



В судебном заседании глава поселения признал свою вину. 11 июня суд его оштрафовал на 2 тысячи рублей.

