Он не исполнил представление прокурора
После прокурорской проверки главе сельского поселения «Верхне-Мангиртуйское» Бичурского района Бурятии 29 января 2019 года внесено представление прокуратуры. Были выявлены нарушения закона об организации и ведении республиканского регистра муниципальных нормативных актов.
- Однако до настоящего времени требования, изложенные в представлении, не исполнены, ответ прокурору района не направлен. Указанные обстоятельства послужили основанием для возбуждения прокурором в отношении главы МО СП «Верхне-Мангиртуйское» дела об административном правонарушении, - сообщает пресс-служба Бичурского районного суда.
В судебном заседании глава поселения признал свою вину. 11 июня суд его оштрафовал на 2 тысячи рублей.
В Бурятии оштрафовали главу села
Власть, Фото:
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