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Государство поддержит переезжающих в Бурятию

Государство поддержит переезжающих в Бурятию
Власть,  Фото:pixabay.com
Забайкалье и Бурятия включены в программу повышения мобильности трудовых ресурсов

Четыре субъекта Дальневосточного федерального округа – Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Забайкальский край и Еврейская автономная область – включены в перечень субъектов Российской Федерации, привлечение трудовых ресурсов в которые считается приоритетным. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 июня 2019 года № 1234-р распространило действие программы повышения мобильности трудовых ресурсов на все 11 субъектов Дальнего Востока. В соответствии с программой, работодатели Дальнего Востока могут получить из федерального и регионального бюджета поддержку на привлечение работников.

В 2019 году в программе запланировано участие 35 дальневосточных компаний во всех субъектах, кроме четырёх вновь присоединившихся. Численность работников для привлечения по программе составит 844 человека. Среди предприятий-участников программы: ССК «Звезда», «ВаниноТраснУголь», Ургалуголь и другие. Практическая реализация программы для остальных четырёх субъектов начнётся с 2020 года, когда будут согласованы и утверждены региональные программы.

С 2019 года программой трудовой мобильности можно воспользоваться, даже переезжая на работу из одного региона Дальнего Востока в другой. На сегодняшний день возможность привлекать работников из дальневосточных регионов предусмотрена в Приморском и Хабаровском краях, Сахалинской области. Органы власти других регионов по инициативе работодателей-участников программы трудовой мобильности также могут обеспечить указанную возможность.

В соответствии с условиями программы, финансовая поддержка предоставляется работодателю для последующего оказания работникам одной или нескольких мер поддержки, включая транспортные расходы работника и членов его семьи по переезду к месту работы; расходы, связанные с провозом личного имущества работника и членов его семьи; расходы по найму, аренде жилья, оплате коммунальных услуг; расходы на профессиональное обучение работника и дополнительное профессиональное образование; расходы на обустройство работника и членов его семьи.

Размер финансовой поддержки варьируется в разных регионах. В Хабаровском крае сумма поддержки достигает 1 млн. рублей на 1 сотрудника. В остальных субъектах ДФО, участвующих в программе, размер финансовой поддержки составляет от 225 тыс. рублей (Камчатский край, Амурская область, Магаданская область, Сахалинская область) до 457,5 тыс. рублей (Приморский край) и 625 тыс. рублей (Чукотский автономный округ).

Компании, привлекающие сотрудников по программе повышения трудовой мобильности, как правило, имеют стабильно высокий спрос на кадры, который по объективным причинам не может быть удовлетворён на местном рынке труда. Об этом сообщает пресс-служба Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.
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