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Главу Иволгинского района Бурятии не будут снимать с поста

Главу Иволгинского района Бурятии не будут снимать с поста
Власть, 
Комиссия по противодействию коррупции отозвала обращение к иволгинским депутатам по поводу главы

Комиссия при главе Бурятии по противодействию коррупции отозвала обращение в совет депутатов Иволгинского района по поводу возможного лишения полномочий главы района Виктора Очирова. Об этом сообщили сегодня в правительстве Бурятии.

Вопросы к главе района возникли из-за декларации о доходах за 2017 год. В частности, речь шла о земельном участке супруги Виктора Очирова.

- В феврале 2019 года решением Иволгинского районного суда право собственности на земельный участок супруги главы района признано отсутствующим с 17 ноября 2017 года. В связи с этим факт недостоверного предоставления сведений об имуществе, принадлежащем на праве собственности супруге Виктора Очирова, отсутствует, - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

На комиссии глава района также пояснил, почему не указал в сведениях о своих доходах информацию по срочным обязательствам финансового характера. В 2016 году он получил два разных займа по 300 тыс. рублей и по 200 тыс. рублей. Согласно законодательству, в справке указываются обязательства равные или превышающие 500 тыс. рублей, и они не суммируются.

Комиссия, рассмотрев представленные обстоятельства, приняла решение о несущественности нарушений, допущенных Виктором Очировым при представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2017 год.

Также принято решение об отзыве обращения в совет депутатов Иволгинского района в отношении Виктора Очирова.
иволгинский район главы районов
 
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