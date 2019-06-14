Впервые в Улан-Удэ пройдёт турнир «Кубок Моритон»
Впервые в Бурятии с 17 по 21 июня пройдёт международный турнир по хоккею с шайбой среди детских команд «Кубок Моритон».
В течение пяти дней 11 команд из Иркутска, Иркутской области, Монголии и Улан-Удэ оспорят звание сильнейшего.
Открытие турнира состоится 17 июня в 10:00 на крытой ледовой арене Ice Metr.
Организаторы – хоккейный клуб «Моритон» пригласил посетить соревнования главу Бурятии Алексея Цыденова. «Уважаемый Алексей Самбуевич, приглашаем вас принять участие в открытии детского международного турнира», - говорится в обращении хоккеистов.
Главу Бурятии пригласили на хоккейный турнир
Власть, Фото:
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