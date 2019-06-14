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Врио губернатора Забайкальского края отверг идею отдать 8 сёл Бурятии

Врио губернатора Забайкальского края отверг идею отдать 8 сёл Бурятии
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
В Забайкалье считают, что Бурятия смогла бы быстрее построить сёлам дороги

Депутат совета Петровск-Забайкальского района от ЛДПР попросил врио губернатора региона Александра Осипова присоединить 8 сёл территории к соседней Бурятии. Об этом сообщает «МК в Чите».

Свою просьбу депутат объяснил отсутствием транспортного сообщения с райцентром.

«Они нам быстро дороги построят. Все сделают», - цитирует обратившегося «МК в Чите».

Однако врио главы Забайкальского края в ответ назвал подобные предложения неправильными. «Вы каждый раз, когда у вас на столе не то, будете менять жену и мать?», - спросил Осипов.

Врио губернатора также отметил, что не нужно проситься в другие субъекты РФ, а думать над тем, как преодолеть местные трудности, отмечает «МК в Чите».

Как сообщал «Байкал-Daily», Петровск-Забайкальский на днях отметил 230-летний юбилей. Поздравление в адрес жителей направил и глава Бурятии Алексей Цыденов.



Забайкальский край
 
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