В Совете Федерации назвали плюсы вхождения Бурятии в состав ДФО

Власть, Фото: Сергей Тарасенко

Своё мнение высказал сенатор Сергей Михайлов



Вхождение в Дальневосточный федеральный округ открывает Бурятии и Забайкальскому краю новые возможности для использования собственного экономического потенциала. Это, в свою очередь, приведёт к созданию инфраструктуры, новых предприятий и рабочих мест, заявил сенатор Сергей Михайлов. Его мнение приводится на сайте Совета Федерации.



По словам сенатора, на Республику Бурятия и Забайкальский край должны распространиться механизмы развития и преференции, уже работающие на Дальнем Востоке. В том числе, поддержка инвестиционных проектов, создание территорий опережающего развития, льготные авиаперевозки, внедрение механизма электронной визы, программа «Дальневосточный гектар».



Кроме того, считает Сергей Михайлов, важно обратить внимание на вопрос включения Забайкальского края и Республики Бурятия в перечень регионов с пониженным тарифом на электроэнергию, а также на проблему слабой бюджетной обеспеченности этих двух субъектов Федерации.



Забайкалье и Бурятия вошли в состав ДФО 3 ноября 2018 года.



