Своё мнение высказал сенатор Сергей Михайлов
Вхождение в Дальневосточный федеральный округ открывает Бурятии и Забайкальскому краю новые возможности для использования собственного экономического потенциала. Это, в свою очередь, приведёт к созданию инфраструктуры, новых предприятий и рабочих мест, заявил сенатор Сергей Михайлов. Его мнение приводится на сайте Совета Федерации.
По словам сенатора, на Республику Бурятия и Забайкальский край должны распространиться механизмы развития и преференции, уже работающие на Дальнем Востоке. В том числе, поддержка инвестиционных проектов, создание территорий опережающего развития, льготные авиаперевозки, внедрение механизма электронной визы, программа «Дальневосточный гектар».
Кроме того, считает Сергей Михайлов, важно обратить внимание на вопрос включения Забайкальского края и Республики Бурятия в перечень регионов с пониженным тарифом на электроэнергию, а также на проблему слабой бюджетной обеспеченности этих двух субъектов Федерации.
Забайкалье и Бурятия вошли в состав ДФО 3 ноября 2018 года.
В Совете Федерации назвали плюсы вхождения Бурятии в состав ДФО
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Власть, 14.06.2019
Его взяли под стражу в зале суде
Первые паспорта торжественно получили 22 школьника из Улан-Удэ и районов
Забайкальский город отмечает 230-летие
В правительстве объясняют, что это связано с увеличением нагрузки в 1,5 раза
Возбуждено уголовное дело
Власть, 12.06.2019
За день глава Бурятии объехал 14 объектов культуры, образования, сельского хозяйства и инфраструктуры в сёлах
Власть, 12.06.2019
Не работал также сервис «Активный горожанин»
После 1 июля штраф может возрасти до 45 миллионов
Евгений Поляков уже сложил полномочия градоначальника
Игорь Шутенков потребовал от городских чиновников работать быстрее
Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предлагающий повысить выплаты по уходу за инвалидами I группы с 1,2 тысячи рублей до 10 тысяч рублей
Он посетит детсады, дома культуры, школы, сельхозпредприятия
«Я понимаю, что это сложная работа, но главное всё-таки – работать в команде», - прокомментировала она назначение
Правительство Бурятии и физкультурно- спортивное общество «Трудовые резервы» подписали соглашение о сотрудничестве
Стороны подписали документ в Санкт-Петербурге