Глава Бурятии вручил паспорта лучшим школьникам

Власть, Фото: пресс-служба правительства РБ

Первые паспорта торжественно получили 22 школьника из Улан-Удэ и районов



12 июня, в День России глава Бурятии Алексей Цыденов вручил юным гражданам российские паспорта, сообщает пресс-служба правительства республики.



- Сегодня особенный день, вы стали полноправными гражданами нашей страны, у которой богатая история, полная подвигов. У нас великая и сильная страна, и сила ее - в людях. То, что вы сегодня здесь, говорит о том, что вы уже проявили себя, показали свои старания. Я рад, что у нашей страны такое светлое и крепкое будущее, - обратился к ребятам Алексей Цыденов.



В торжественной обстановке свои первые паспорта получили 22 школьника из Улан-Удэ и районов республики. Ребята уже к 14 годам добились высоких результатов в учебе, спорте, научно-исследовательской работе, общественно-культурной деятельности. Многие из них являются победителями конкурсов, олимпиад, активистами «Российского движения школьников», «Юнармии».



Так, паспорта вручены ученикам 7-8 классов улан-удэнских школ Никите Васильеву, Рабдану Бадмаеву, Замире Хабибулиной, Любови Манкетовой, Виктории Ильиной, Тарбагатайской школы Светлане Мясниковой, Шигаевской школы Павлу Орлову, Селенгинской гимназии Артему Кокину, Желтуринской школы Веронике Усовой, Турунтаевской гимназии Анастасии Тимофеевой, Онохойской школы Якименко Ивану, Хоринской школы Артуру Ситникову, Гусиноозерской гимназии Дарье Верхотуровой, Кижингинского лицея Нордопову Булату и др.



