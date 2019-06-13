Первые паспорта торжественно получили 22 школьника из Улан-Удэ и районов
12 июня, в День России глава Бурятии Алексей Цыденов вручил юным гражданам российские паспорта, сообщает пресс-служба правительства республики.
- Сегодня особенный день, вы стали полноправными гражданами нашей страны, у которой богатая история, полная подвигов. У нас великая и сильная страна, и сила ее - в людях. То, что вы сегодня здесь, говорит о том, что вы уже проявили себя, показали свои старания. Я рад, что у нашей страны такое светлое и крепкое будущее, - обратился к ребятам Алексей Цыденов.
В торжественной обстановке свои первые паспорта получили 22 школьника из Улан-Удэ и районов республики. Ребята уже к 14 годам добились высоких результатов в учебе, спорте, научно-исследовательской работе, общественно-культурной деятельности. Многие из них являются победителями конкурсов, олимпиад, активистами «Российского движения школьников», «Юнармии».
Так, паспорта вручены ученикам 7-8 классов улан-удэнских школ Никите Васильеву, Рабдану Бадмаеву, Замире Хабибулиной, Любови Манкетовой, Виктории Ильиной, Тарбагатайской школы Светлане Мясниковой, Шигаевской школы Павлу Орлову, Селенгинской гимназии Артему Кокину, Желтуринской школы Веронике Усовой, Турунтаевской гимназии Анастасии Тимофеевой, Онохойской школы Якименко Ивану, Хоринской школы Артуру Ситникову, Гусиноозерской гимназии Дарье Верхотуровой, Кижингинского лицея Нордопову Булату и др.
Глава Бурятии вручил паспорта лучшим школьникам
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Первые паспорта торжественно получили 22 школьника из Улан-Удэ и районов
Забайкальский город отмечает 230-летие
В правительстве объясняют, что это связано с увеличением нагрузки в 1,5 раза
Возбуждено уголовное дело
Власть, 12.06.2019
За день глава Бурятии объехал 14 объектов культуры, образования, сельского хозяйства и инфраструктуры в сёлах
Власть, 12.06.2019
Не работал также сервис «Активный горожанин»
После 1 июля штраф может возрасти до 45 миллионов
Евгений Поляков уже сложил полномочия градоначальника
«Наши силы не вечны», - пожаловалась заведующая детсадом
Игорь Шутенков потребовал от городских чиновников работать быстрее
Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предлагающий повысить выплаты по уходу за инвалидами I группы с 1,2 тысячи рублей до 10 тысяч рублей
Он посетит детсады, дома культуры, школы, сельхозпредприятия
«Я понимаю, что это сложная работа, но главное всё-таки – работать в команде», - прокомментировала она назначение
Правительство Бурятии и физкультурно- спортивное общество «Трудовые резервы» подписали соглашение о сотрудничестве
Стороны подписали документ в Санкт-Петербурге