Глава Бурятии поздравил жителей Петровска-Забайкальского

Забайкальский город отмечает 230-летие



Глава Бурятии Алексей Цыденов направил поздравительный адрес в честь 23-летия города Петровск-Забайкальский. Цыденов родился в этом забайкальском городе и прожил здесь несколько лет. Поздравление прозвучало на праздновании юбилея, сообщает «МК в Чите».



На празднование приехал врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов.



- У нас в крае немало проблем, но нам нужны целеустремленность, воля и трудолюбие, чтобы обустроить наш край. Задача будет нелегкой, но мы её решим, - цитирует Осипова «МК в Чите».



