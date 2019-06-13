Забайкальский город отмечает 230-летие
Глава Бурятии Алексей Цыденов направил поздравительный адрес в честь 23-летия города Петровск-Забайкальский. Цыденов родился в этом забайкальском городе и прожил здесь несколько лет. Поздравление прозвучало на праздновании юбилея, сообщает «МК в Чите».
На празднование приехал врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов.
- У нас в крае немало проблем, но нам нужны целеустремленность, воля и трудолюбие, чтобы обустроить наш край. Задача будет нелегкой, но мы её решим, - цитирует Осипова «МК в Чите».
Глава Бурятии поздравил жителей Петровска-Забайкальского
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