Правительство Бурятии увеличило штат управления капитального строительства

В правительстве объясняют, что это связано с увеличением нагрузки в 1,5 раза
В государственном казённом учреждении «Управление капитального строительства (УКС) правительства Бурятии» увеличили штат сотрудников. Вместо прежних 51 человека их станет 61. Соответствующее постановление подписал 6 июня и.о. председателя правительства Бурятии Игорь Зураев.
Штат управления капитального строительства увеличен в связи с возрастанием в полтора раза нагрузки, пояснили в пресс-службе правительства Бурятии.
- В 2019 году количество возводимых под управлением УКС объектов капитального строительства по сравнению с прошлым годом выросло более чем на 50%. В текущем году запланировано строительство и разработка проектных документаций 63 объектов, тогда как в прошлом году – 41, - заявили в правительстве.
Только в 2019 году на проектирование и строительство объектов капитального строительства в рамках государственных, федеральных целевых программ и национальных проектов выделено 3,6 млрд рублей. В ближайшее время будет построено 5 школ, 5 детских садов, 2 объекта культуры, построено и реконструировано 3 объекта коммунальных сетей, 3 объекта здравоохранения, 9 спортивных площадок.
- В основном будет пополнен производственно-технический отдел управления капитального строительства правительства, который занимается строительным контролем. Сюда будут набраны 5 специалистов, руководитель сметной группы и руководитель группы подготовки. Также требуется один специалист отдела размещения государственных заказов и два водителя, - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
Всего в рамках дальневосточной субсидии в Бурятии в 2019 году всего будет реализовано 90 мероприятий более чем на 6,2 млрд рублей. Подтверждённое финансирование на реализацию в республике национальных проектов в сферах здравоохранения, образования, социальной защиты населения, спорта, культуры, дорожной безопасности, ЖКХ, экологии, предпринимательства в 2019 году превышает 19 млрд рублей. А на ближайшие три года составляет 51 млрд рублей.
Правительство Бурятии увеличило штат управления капитального строительства
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