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В Бурятии незаконно выдавали свидетельства трактористов-машинистов

В Бурятии незаконно выдавали свидетельства трактористов-машинистов
Власть,  Фото:pixabay.com
Возбуждено уголовное дело

Как выявила прокурорская проверка, бывший заместитель директора Джидинского многопрофильного техникума в Бурятии незаконно выдавал свидетельства о прохождении обучения по программе профессиональной подготовки «тракторист-машинист». Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

- Прокуратурой района предъявлено девять административных исковых заявлений о признании недействительными удостоверений тракториста-машиниста, а также свидетельств о прохождении профессионального обучения, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Джидинским районным судом требования прокурора удовлетворены. Решения суда в законную силу не вступили.

Как сообщал «Байкал-Daily», в апреле осудили бывшего главного государственного инженера-инспектора Джидинского района Гостехнадзора за взятки за выдачу удостоверений трактористов-машинистов. Его приговорили к 6 годам условно, с испытательным сроком 5 лет, со штрафом в размере 400 тысяч рублей.
прокуратура
 
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