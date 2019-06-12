Алексей Цыденов посетил Мухоршибирский район

За день глава Бурятии объехал 14 объектов культуры, образования, сельского хозяйства и инфраструктуры в сёлах
Ранним утром 11 июня началась рабочая поездка Алексея Цыденова в Мухоршибирский район. Вместе с ним район посетили главы министерств, руководители различных департаментов и их заместители.
Детский сад «Журавушка»
Одним из первых мест, куда заехала делегация, стал детский сад «Журавушка» в селе Подлоптаки. Как сообщал «Байкал-Daily» дошкольное учреждение было построено в середине 80-х и с тех пор капитального ремонта там не проводилось.
- Наш детский сад находится в плачевном состоянии. Грибок ест стены, фундамент проседает, потолки провисают, мы стараемся общими силами ежегодно его ремонтировать, но мы и наши силы не вечны, нам нужен новый сад, – пожаловалась Алексею Цыденову на встрече с населением заведующая детским садом Наталья Шайдурова.
Два года назад по иску Роспотребнадзора детский сад уже приостанавливал свою работу. Тогда недочёты были устранены. Однако после проверки уже этого года здание вновь признали аварийным.
Алексей Цыденов посетил учреждение, осмотрел его и на просьбу заведующей ответил кратко – «Будем строить».
- Коллектив молодец. Здание поддерживает, дети довольные, счастливые, но состояние детского сада требует немедленного решения. Сейчас будет проектирование и уже в 2020 – 2021 году строительство нового детского сада, – позже пояснил журналистам глава Бурятии.
Новозаганский дом культуры
Ещё одной проблемной точкой в Мухоршибирском районе стал дом культуры в селе Новый Заган, а точнее его зрительный зал. Его закрыли в 1998 году на зиму, чтобы сэкономить на отоплении, но с наступлением весны так и не разморозили. Восстановительные работы начались лишь в 2003-м. Сейчас государство выделяет на ремонт средства, но они, по признанию заведующей дома культуры, капля в море.
- Вот в прошлом году выделили на ремонт крыши, половину мы отремонтировали, и 80 тысяч дали на отопление. На 150 тысяч закупили новый котёл, но выдержал он только одну зиму. Такое помещение отопить этой системой просто невозможно. Пытаемся восстанавливать, оказываем платные услуги, люди идут. Я даже боюсь представить, сколько сюда нужно вложить денег, – посетовала заведующая домом культуры Марина Миронова.
Алексей Цыденов осмотрел помещение, пообещал взять на заметку и разобраться в этой проблеме.
- Однозначного решения сейчас нет. Нужно посмотреть и по цене, и по срокам. И пока решения нет, взяли вопрос на проработку, – рассказал глава.
Мухоршибирская ЦРБ
Глава Бурятии также посетил районную больницу. На базе ЦРБ в этом году появится отделение амбулаторно-онкологической помощи. В рамках национальной программы здравоохранения было выделено 7 миллионов рублей. На эти деньги будет закуплено эндоскопическое и лабораторное оборудование.
Во время дневного стационара жители Мухоршибирского и Бичурского районов, имеющие онкологические заболевания, смогут получать химиотерапию. Также появление такого отделения поможет врачам на месте выявлять у населения рак на 1-2 стадиях.
- Всё делается для того, чтобы пациентам нашим было удобно, доступно и качественно получать медицинскую помощь. У нас есть врач-онколог, есть фельдшер, кабинет первично-онкологической помощи. По персоналу проблем у нас нет. Также мы согласовали с республиканским медколледжем обучение наших фельдшеров, – отметила главный врач Мухоршибирской центральной районной больницы Татьяна Эрдынеева.
Помимо этого, в рамках дальневосточной субсидии на больницу выделено 47 миллионов. В ЦРБ будет закуплен новый рентген-аппарат, который даст три рабочих места, флюорограф, маммограф, сканер.
Мост
Мост через реку Мухоршибирка входит в состав автомобильной дороги общего пользования местного значения. Он сделан из железобетона и его длина составляет более 18 метров. Мост ввели в эксплуатацию в 1970 году. В феврале прошлого года по результатам обследования сооружение признано предаварийным. Сейчас идёт разработка проектной документации.
- Сейчас пока точной цены нет. Проектирование только идёт. Цена будет зависеть от того, что нужно менять, все опоры или только центральные, которые повело, – отметил Алексей Цыденов.
Разработку проектной документации специалисты планируют закончить до декабря 2019 года.
Итог
Глава Бурятии вместе с правительственной делегацией посетил 14 объектов культуры, образования, сельского хозяйства и инфраструктуры в селах Подлопатки, Цолга, Гашей, Зандин, Шаралдай, Новый Заган, Мухоршибирь и Бар Мухоршибирского района.
Алексей Цыденов также провёл три встречи с населением района. На них поднимались волнующие людей вопросы медицины, образования, тарифов на вывоз мусора, разведения скота, занятости, оплаты труда и многое другое.
Одним из самых основных вопросов стали дороги между сёлами района. Глава региона ответил, что работа ведётся и финансирование выделяется.
- 29 миллионов рублей выделили в 2017 году, 105 миллионов рублей в 2018 году, 113 миллионов – в этом году. Мы поможем купить району новый грейдер, который позволит улучшить оперативность дорожных работ. Наш республиканский Дорожный фонд тоже растёт, к 2024 году Минфин России поможет нам удвоить его с 3 млрд до 6 млрд рублей. Так что дорог будем делать больше, – подытожил Алексей Цыденов.
Алексей Цыденов посетил Мухоршибирский район
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